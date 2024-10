ManpowerGroup Studie / Unternehmen rechnen mit mehr Einfluss auf Arbeitsbedingungen / Zukünftige Machtverschiebung zugunsten der Arbeitgeber erwartet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Arbeitgeber sehen sich zunehmend in einer stärkeren

Verhandlungsposition gegenüber ihren Mitarbeitenden. In den Bereichen Gehalt,

Arbeitsort und flexible Arbeitszeiten schätzen jeweils knapp 60 Prozent der

befragten Unternehmen, dass sich die Machtverhältnisse zukünftig wieder stärker

zugunsten der Arbeitgeber verschieben werden. Zu diesen Ergebnissen kommt eine

aktuelle Befragung* der ManpowerGroup Deutschland.



Die Studie zeigt: 59 Prozent der Arbeitgeber gehen davon aus, dass sie künftig

bei Gehaltsverhandlungen die Oberhand haben werden. Eine ähnliche Einschätzung

trifft auf die Wahl des Arbeitsortes zu. Hier sind ebenfalls 59 Prozent der

Meinung, wieder mehr Kontrolle über die Entscheidung zu haben. Beim Thema

flexible Arbeitszeiten sehen sich mit 56 Prozent etwas weniger Unternehmen in

einer dominanten Position.









Waren die letzten Jahre gefühlt durch einen Arbeitnehmermarkt geprägt, deuten

die Angaben der teilnehmenden Arbeitgeber darauf hin, dass die Verhandlungsmacht

zukünftig wieder mehr in ihren Händen liegen könnte. Es bleibt abzuwarten, wohin

das Pendel schwingt, aber mit einer Rückkehr zur alten 'Normalität'- also einem

Zustand, bei dem Arbeitgeber komplett die Regeln bestimmen, wenn es um zentrale

Verhandlungspunkte wie Gehalt und Arbeitsort geht - ist nicht zu rechnen. Das

zeigen auch die weiteren Ergebnisse der Zusatzbefragung im ManpowerGroup

Arbeitsmarktbarometer für das vierte Quartal im Bereich Mitarbeiterbindung.



Die Unternehmen setzen weiterhin auf ein modernes Employer Branding im

Recruiting und eine nachhaltige Bindung der Mitarbeitenden.



Mitarbeiterbindung 2024: Work-Life-Balance wichtiger als Gehaltserhöhung



Die Umfrage legt zudem offen, dass Unternehmen je nach Branche sehr

unterschiedliche Maßnahmen ergreifen, um bei der Mitarbeiterbindung zu punkten.

Dabei spielt die Work-Life-Balance eine entscheidende Rolle: IT-Unternehmen

setzen mit 57 Prozent besonders stark auf deren Verbesserung - dies ist der

höchste Wert aller Branchen. Als zweite Branche ist es die Konsumgüter- und

Dienstleistungsbranche, die einen klaren Fokus auf die Work-Life-Balance

erkennen lässt (49 Prozent), gefolgt von der Health Care- und Life

Science-Branche mit 47 Prozent.



Arbeitgeber setzen auf differenzierte Maßnahmen im Fachkräftemangel



Im Energie- und Versorgungssektor konzentrieren sich hingegen 48 Prozent der

Unternehmen darauf, ihren Mitarbeitenden vermehrt Aufstiegsmöglichkeiten

anzubieten. Der Finanz- und Immobiliensektor setzt auf das Thema Stressabbau: 45

Prozent der Unternehmen ergreifen hier entsprechende Maßnahmen zur Bindung der Seite 2 ► Seite 1 von 2



