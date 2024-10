60% weibliche Belegschaft in der Produktionsstätte von Genus Power beeindruckt den US-Botschafter in Indien JAIPUR, Indien, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Genus Power Infrastructures Limited war stolzer Gastgeber einer hochrangigen US-Delegation unter der Leitung von Eric Garcetti, US-Botschafter in Indien, zusammen mit Steve Olive, Indiens …