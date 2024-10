FDP-Vorsitzender und Bundesfinanzminister Christian Lindner eröffnet den Deutschen Immobilienpreis 2024

Nürnberg (ots) -



"Der Immobilienmarkt steht vor großen Herausforderungen, sei es durch den Wandelder urbanen Infrastruktur, die Notwendigkeit nachhaltiger und klimafreundlicherBaukonzepte oder das Ziel, den Traum vom Eigenheim wieder für mehr Menschenerreichbar zu machen", erklärt Christian Lindner. "Es ist außerordentlichwichtig, dass wir Innovationen fördern und diejenigen würdigen, die durch ihrEngagement und ihre Visionen den Weg in die Zukunft ebnen. Genau dies tut derDeutsche Immobilienpreis. Es ist mir deshalb eine große Ehre, diePreisverleihung zu eröffnen.""Wir freuen uns außerordentlich, dass der FDP-Vorsitzende undBundesfinanzminister Christian Lindner die Eröffnung des DeutschenImmobilienpreises 2024 übernimmt. Seine Teilnahme unterstreicht die Bedeutungunserer Branche für die deutsche Wirtschaft und zeigt, dass innovative undnachhaltige Entwicklungen im Immobiliensektor auch politisch unterstütztwerden", sagt Ait Voncke, CEO der AVIV Group. "Es ist eine Ehre, einen solchenFürsprecher für den Award als auch die Preisträger an der Seite zu haben."9 Trophäen für herausragende Leistungen in der ImmobilienbrancheBeim Deutschen Immobilienpreis 2024 werden insgesamt 9 herausragende Unternehmenund Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche geehrt. Eine unabhängige Fachjuryhat aus über 600 Einreichungen jeweils 3 Nominierte in 7 Kategorien(https://www.deutscher-immobilienpreis.de/preistraeger/) ausgewählt. Der Siegerin der Kategorie "Haus der Herzen" wurde über ein Online-Publikumsvotingermittelt. Erstmals wird in diesem Jahr zudem der Ehrenpreis "Persönlichkeit desJahres" für herausragende Verdienste um die Immobilienbranche verliehen. DerGewinner konnte sich nicht bewerben, sondern wurde von der Jury vorgeschlagenund gewählt.Für Presse- und Fotografenakkreditierung zum Deutschen Immobilienpreis 2024wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihres Namens und Mediums anmailto:presse@immowelt.de .Über den Deutschen Immobilienpreis:Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragendeLeistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die ersteAuszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamteBandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreiswurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.Der Deutsche Immobilienpreis 2024 wird unterstützt von Empro. Die Empro GmbHvereint die Kompetenzen von immowelt Software und Immosolve und bietetumfassende Software-Lösungen für die Vermittlung und Vermietung von privaten undgewerblichen Immobilien.Weitere Informationen unter http://www.deutscher-immobilienpreis.de .Fotos von der Verleihung des Deutschen Immobilienpreises 2023 finden Sie unterhttps://www.deutscher-immobilienpreis.de/impressionen .Pressekontakt:AVIV Germany GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808mailto:presse@immowelt.dehttp://www.twitter.com/immowelthttp://www.facebook.com/immoweltWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5893845OTS: immowelt