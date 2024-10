BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

IWF-Herbsttagung: Kolak fordert Ausgaben-Priorisierung und zusätzliche wirtschaftspolitische Anreize in Deutschland

Washington (ots) - Konjunktur und mittelfristige Wachstumsaussichten sind in Deutschland deutlich schlechter als in vielen anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Dies bestätigen die Analysen des Internationalen Währungsfonds (IWF), die anlässlich dessen Herbsttagung vorgestellt wurden. Aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) geben besonders die anhaltend niedrigen Investitionen Anlass zur Sorge. Deutliche Ausgaben für höhere Investitionen sind nicht nur für eine Stärkung des Wirtschaftswachstums notwendig, ohne sie kann weder die ökologische Transformation vorangebracht noch die Wohnungsknappheit oder die Mängel an der Infrastruktur beseitigt werden.



"Vor allem der deutsche Mittelstand, das Kraftzentrum unseres Landes, leidet unter hohen Energiekosten, Arbeitskräfteknappheit, ausufernder Bürokratie, aber auch unter hohen Unternehmenssteuersätzen", erklärt BVR-Präsidentin Marija Kolak auf der IWF- und Weltbanktagung in Washington. "Die Bundesregierung hat die Probleme mittlerweile erkannt, die bislang ergriffenen Maßnahmen, wie etwa das Wachstumschancengesetz, reichen aber bei Weitem nicht aus und müssen dringend ergänzt werden", so Kolak. Wenig zielführend sei der von Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagene Deutschlandfonds, mit dem Unternehmen zehn Prozent ihrer Investitionssumme erstattet bekommen sollen. Er sei mit immensen fiskalischen Kosten verbunden und löse die fundamentalen Probleme nicht, die Unternehmen von Investitionen abhalten.