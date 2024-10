Falk Berberich Consulting GmbH / Stetiges Wachstum: Robin Baumann ...

Mittlerweile zählt seine Kampfsportschule in Villingen-Schwenningen mehr als 750 Mitglieder. Sein Wissen und seine Erfahrungen teilt der Unternehmer heute als Geschäftsführer der Falk Berberich Consulting GmbH auch mit anderen Kampfsportschulen. Mit seinem Consulting-Business kümmern er und sein Team sich darum, Kampfsportschulen ganzheitlich zu optimieren und sie zukunftssicher aufzustellen. Dabei setzt er auf eine ganzheitliche Strategie, die individuell an den Bedarf der jeweiligen Kampfsportschule angepasst wird: Während einige Betreiber lernen wollen, wie sie systematisch und automatisiert Neukunden gewinnen, interessieren sich andere eher dafür, wie sie ihr Team durch neue Mitarbeiter verstärken oder ihre Gewinnmargen durch den Einsatz digitaler Prozesse erhöhen können. So betreut Falk Berberich mittlerweile nicht nur Hunderte von Beratungskunden, sondern hat auch zahlreiche Franchise- und Lizenznehmer. Einer von ihnen ist Robin Baumann, einer der erfolgreichsten Kampfsportunternehmer in ganz Deutschland und zugleich der beste Freund von Falk Berberich. Durch den Erwerb von Anteilen an der Falk Berberich Consulting GmbH bündeln die beiden Unternehmer nun ihre Expertise und fusionieren zu einem der größten Kampfsportunternehmen.



Wertvolle Expertise für das gemeinsame Consulting-Geschäft

"Robin Baumann bringt eine Fülle an wertvollen Kompetenzen in das Consulting-Geschäft ein, die er aus seiner Erfahrung als erfolgreicher Kampfsportschul-Betreiber gewonnen hat", sagt Falk Berberich. Als langjähriger Freund, Trainingspartner und einer der erfolgreichsten Kunden von ihm war er über Jahre hinweg in sämtliche unternehmerischen Entscheidungen eingebunden. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt Robin Baumann zwei Standorte mit mehr als 1.200 Mitgliedern und gehört damit zu den größten und profitabelsten Anbietern der Branche. Durch seine langjährige Erfahrung als erfolgreicher Kampfsportler und Wettkämpfer in verschiedenen Disziplinen wie Krav Maga, Boxen, Kick- und Thaiboxen sowie Luta Livre verfügt er über ein großes Verständnis der Branche und ihrer Herausforderungen.



Neben seiner sportlichen Erfahrung zeichnet sich Robin Baumann durch Perfektionismus, Detailorientierung und umfassende IT-Kenntnisse aus, mit denen er die Stärken von Falk Berberich optimal ergänzt. Er bringt eine starke Affinität für Prozesse und Digitalisierung mit und hat als eine seiner ersten Maßnahmen ein neues Coaching zum Thema Digitalisierung entwickelt, das perfekt auf die Bedürfnisse der erfolgreichsten Kampfsportschul-Betreiber im Netzwerk zugeschnitten ist. Zudem übernimmt Robin Baumann die Geschäftsführung der drei Sportschule DEFCON Standorte mit rund 2.000 Mitgliedern in Baden-Württemberg und ist somit aktiv im operativen Geschäft tätig.



Die strategische Zusammenarbeit und die Ziele von Falk Berberich und Robin Baumann



Die Zusammenarbeit im Geschäftsbereich ist klar aufgeteilt, um die jeweiligen Stärken beider Geschäftsführer optimal zu nutzen: Robin Baumann konzentriert sich auf die Leitung der Standorte, die IT und die Ausbildung der Trainer, während Falk Berberich die Bereiche Marketing, Vertrieb und Consulting vorantreibt. Trotz dieser Aufgabenteilung behalten beide den Überblick über alle wesentlichen Vorgänge und treffen wichtige Entscheidungen gemeinsam auf Augenhöhe, um die strategische Ausrichtung abgestimmt voranzubringen.

Durch die 50/50-Verteilung in den Kampfsportschulen und im Consulting-Geschäft kann sich jeder Inhaber voll auf seine Stärken fokussieren, was zu besseren Ergebnissen in den jeweiligen Bereichen führt. Die Zentralisierung sorgt für höhere Rentabilität und Falk Berberich kann sich intensiv auf den Ausbau des Consultings konzentrieren. Zudem stellt die gleichmäßige Verteilung der Verantwortung sicher, dass beide Inhaber stets in ihren Aufgaben unterstützt werden, ohne dass Unklarheiten entstehen.



Mit der Beteiligung von Robin Baumann am Consulting-Geschäft der Falk Berberich Consulting GmbH werden mehrere strategische Ziele verfolgt: Zum einen soll die Beratungsqualität, insbesondere für größere Kunden mit mehreren Standorten, weiter verbessert werden. "Ich sichere die Qualität und das Wachstum der Standorte, während Falk Berberich seinen Fokus auf die Betreuung von Lizenznehmern und Consulting-Kunden legt", so Robin Baumann. Ein weiteres Ziel ist die Eröffnung neuer Standorte, um die Expansionskonzepte zu optimieren und größere Kunden noch besser beraten zu können. Zudem soll das Lizenz- und Franchisegeschäft, insbesondere in den Bereichen Krav Maga DEFCON, JUNIOR HEROES und Kickboxen, weiter ausgebaut werden, da die Nachfrage bei der Falk Berberich Consulting GmbH nach professionellen Medieninhalten für Marketing und Content-Produktion stark wächst.



Kampfsportschulen-Branche und Consulting-Bereich: Die Entwicklung der beiden Geschäftsbereiche



Durch die Beteiligung von Robin Baumann stehen der Falk Berberich Consulting GmbH große Veränderungen bevor, um sowohl die Kampfsportschulen-Branche als auch den Consulting-Bereich weiterzuentwickeln: In den kommenden Monaten werden alle Coaching- und Lizenzangebote basierend auf den Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit überarbeitet und optimiert. Bereits in den letzten Monaten konnten durch die Zusammenführung beider Bereiche große Fortschritte erzielt werden, insbesondere im Recruiting, das durch den gemeinsamen YouTube-Kanal "Kampfsporttrainer werden" sowie eine zentrale Karriereseite massiv verbessert wurde. Zudem wurde die Content-Produktion hochgefahren und ein neues, zentrales Büro in Villingen mit 300 Quadratmetern eingerichtet, wodurch die Arbeitgebermarke professioneller auftritt.



Ein weiteres Ziel: Die Effizienz soll durch zentrale Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Verwaltung, Personal und Buchhaltung weiter gesteigert werden. Der Austausch zwischen den Trainerteams beider Unternehmen soll zudem zur Verbesserung der Fortbildung und zur konstant hohen Qualität auf der Matte beitragen. Außerdem erleichtern die optimierte Mitarbeiterverteilung, das zentralisierte Büro und die gestiegene Liquidität künftige Expansionen. "Durch den Zusammenschluss gehören wir mit beiden Unternehmen zu den größten Playern der Kampfsportbranche im DACH-Raum, was uns eine starke Marktmacht, hohe Liquidität und gebündelte Professionalität verschafft", so Robin Baumann abschließend.



