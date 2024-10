Villeroy & Boch macht mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in neun Monaten

unicum schrieb 02.05.24, 08:37

Hallo Simon JPS,



das Problem bei Management-defined Performance Measures ist die totale Willkür. Ich habe im GJ 2023 folgende Sachverhalte für mich als "Sondereffekte" definiert:



24,7 M€ Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen für möglichliche Verkaufspreisreduzierungen aus dem Verkauf des Immobilienbesitzes in Luxemburg, der bereits vor einigen Jahren erfolgte.

5,9 M€ Ertrag aus dem Verkauf von Mondsee (Badmöbelproduktion in Österreich).

Vs.

7 M€ mutmaßlicher Beratungsmehraufwand, mutmaßlich aus der Geschäftsanbahnung IdealStandard (ungefähre Abweichung vom langjährigen Mittel).

4 M€ Abschreibungen der VentureCapital-Investitionen.

9 M€ Bildung von Rekultivierungsrückstellungen (ebenfalls ungefähre Abweichung vom langjährigen Mittel).



Alles verbucht jeweils in den sonst. betr. Erträgen und Aufwendungen, AZ 37 und 38 des GB 2023.



Insgesamt führt das für mich zu einem einmaligen, nichtoperativ erzielten positiven Ergebnisbeitrag von ca 10,6 Mio. Euro. Was Villeroy & Boch als "nicht-betrieblich" bzw. "betrieblich" bezeichnet, halte ich für irreführend. Es ist leider damit zu rechnen, dass diese Praxis zukünftig durch die notwendigen Restrukturierungen bei IdealStandard deutlich ausgeweitet wird.