Osisko Development kündigt eine Privatplatzierung im Wert von 50 Mio. US-Dollar an

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE

Montreal, Québec, 23. Oktober 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. geschlossen hat, Cantor Fitzgerald Canada Corp. und Eight Capital als Co-Lead Agents (gemeinsam die Lead Agents"), der zufolge die Lead Agents zugestimmt haben, auf Basis einer bestmöglichen Vermittlung bis zu 27.778.000 Einheiten (Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit (der Angebotspreis") zu verkaufen, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu ca. 50 Millionen US$ zu erzielen (das Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,00 US$ pro Warrant-Aktie am oder vor dem 1. Oktober 2029.

Das Unternehmen hat den Konsortialführern außerdem eine Option eingeräumt, die jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um zusätzliche bis zu 4.166.700 Einheiten zum Angebotspreis zu verkaufen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner Projekte Cariboo und Tintic, für die teilweise Rückzahlung seiner bestehenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 12. November 2024 (das "Abschlussdatum") erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die New York Stock Exchange und die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.

Seite 2 ► Seite 1 von 4