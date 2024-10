Weitere 96 Millionen Euro für Libanon-Hilfe

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland sagt weitere 96 Millionen Euro für die Bewältigung der Krise im Libanon zu. Für humanitäre Hilfe stelle das Außenministerium davon 36 Millionen Euro zur Verfügung, 60 Millionen Euro flössen in die Entwicklungszusammenarbeit, kündigte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Rande einer Unterstützerkonferenz in Paris an.

Israel führt im Libanon Krieg gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah. Die Leidtragenden des Konflikts sind die Zivilisten. Die Bundesregierung will Binnenvertriebenen helfen und die gesellschaftliche, wirtschaftliche und institutionelle Stabilität des Landes sichern. Nach Angaben aus Regierungskreisen stellt Deutschland im laufenden Jahr damit rund 300 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Libanon-Krise zur Verfügung.