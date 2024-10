Unabhängiger Kfz-Ersatzteilmarkt als Lösungsanbieter für den gesamten Fahrzeug-Lebenszyklus

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Marktvolumen der durch unabhängige Werkstätten und Teilehändler vertriebenenTeile und Komponenten liegt bei 73 Milliarden Euro (62% des Gesamtmarkts ohneArbeitskosten)- Hohe Effizienz und dichtes Netz sorgen für schnellen Service;Nutzfahrzeugbetreiber gewinnen EU-weit 230 Millionen Betriebsstunden- Kfz-Hersteller brauchen unabhängigen Aftermarket insbesondere für E-Mobilität;Kooperation steigert Effizienz weiter und senkt Kosten- Die unabhänigen Ersatzteilgroßhändler sind ein großer Treiber vonInnovationen; 15 Prozent investieren sogar zwischen sechs und zehn ProzentUmsatzes dafür82 Prozent aller Kfz-Werkstätten in der EU sind nicht markengebunden, und 62Prozent des Marktvolumens von Ersatzteilen und Komponenten werden imunabhängigen Aftermarket vertrieben. Insgesamt wird somit ein großer Teil derfast 280 Millionen Pkw und Lkw in der EU durch den Unabhängigen MehrmarkenKfz-Aftermarket (Independent Aftermarket, kurz IAM) betreut, zumal dieFahrzeughersteller die Zahl ihrer eigenen Händler und Werkstätten zunehmendreduzieren. Der IAM ist damit ein wichtiger Partner für Hersteller, Zulieferer,aber auch Flottenbetreiber, wie eine Studie von Roland Berger und demBranchenverband FIGIEFA belegt: So beziehen Ersatzteilgroßhändler im Schnittmehr als drei Viertel ihrer Teile von Tier-1-Original-Zulieferern undunabhängigen Herstellern von Markenersatzteilen. Mit im Mittel mehr als dreitäglichen Lieferungen versorgen sie die freien (aber auch authorisierten)Werkstätten, die wiederum mit ihrem dichten Netz für schnelle Reparaturen undkurze Wege für die Kunden sorgen - ein wichtiger Faktor vor allem fürgewerbliche Fahrzeug- bzw. Flottenbetreiber. Im Zuge der zunehmendenElektrifizierung von Pkw und Lkw nimmt die Bedeutung des IAM noch weiter zu,auch für die Fahrzeughersteller."Wenn von der Automobilindustrie die Rede ist, stehen meist die Produktion undder Verkauf von Neufahrzeugen im Fokus", sagt Sylvia Gotzen, Geschäftsführerindes internationalen Verbands der unabhängigen Kfz-Ersatzteilgroßhändler FIGIEFA."Dabei ist der Kfz-Ersatzteil-, Wartungs- und Reparaturmarkt ein zentralerBestandteil der Branche sowie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der EU. Daszeigt schon die Tatsache, dass jedes Fahrzeug im Laufe seines Lebens im Schnittmehr als 15.000 Euro Kosten für Wartung und Reparaturen verursacht - plusArbeitskosten. Davon werden 62 Prozent oder 73 Milliarden Euro pro Jahr im IAMerwirtschaftet, der zudem mit seinen gut 280.000 Werkstätten und Teilehändlernrund 1,1 Millionen Arbeitsplätze bietet, mehr als doppelt so viele wie das