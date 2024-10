Volker Goldbeck und Martin Englert werden Geschäftsführer der LBS Immobilien NordWest / Nachfolge von Helmut Steinkamp und Roland Hustert steht fest (FOTO)

Münster (ots) - Zum 1. Oktober hat Volker Goldbeck die Geschäftsführung Betrieb

der LBS Immobilien GmbH NordWest mit Sitz in Münster übernommen. Sein Vorgänger

Helmut Steinkamp war im September im Alter von 60 Jahren verstorben. Gemeinsam

mit Vertriebs-Geschäftsführer Roland Hustert hatte dieser die LBSi NordWest in

den vergangenen Jahren zu einem der größten deutschen Wohnimmobilienmakler

aufgebaut. Auch die Nachfolge von Roland Hustert, der zum 1.4.2025 in den

Ruhestand geht, wurde bereits geregelt: Hier übernimmt Martin Englert, derzeit

Bereichsleiter Vertrieb der LBS NordOst sowie Geschäftsführer der LBS Immobilien

GmbH Schleswig-Holstein.



Volker Goldbeck startete 2014 als Werkstudent bei der LBSi und stieg 2015 ins

dortige Controlling ein. Seit 2020 leitet er das Zentrale Vertriebsmanagement.

Maik Jekabsons, für die Tochter LBSi zuständiges Vorstandsmitglied der LBS

NordWest: "Der Anlass ist ein trauriger. Aber wir sind dankbar, dass mit Volker

Goldbeck ein erfahrener Kollege aus den eigenen Reihen die erfolgreiche Arbeit

von Helmut Steinkamp fortsetzt."







Maik Jekabsons: "Mit beiden Personalien haben wir die Voraussetzungen

geschaffen, die LBSi personell stabil und zukunftssicher aufzustellen und die

Geschäfte erfolgreich weiterzuführen."



Die LBSi NordWest ist die Immobilien-Tochter der Landesbausparkasse NordWest und

Teil der öffentlich-rechtlichen Sparkassen-Finanzgruppe. Sie vermittelt im

Geschäftsgebiet Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen jährlich

über 13.500 Immobilien im Wert von 3 Mrd. Euro. Kerngeschäft ist traditionell

das selbst genutzte Wohneigentum: Acht von zehn vermittelten Immobilien wurden

von den Käufern erworben, um selbst darin zu wohnen. Gemeinsam mit den

Sparkassen werden rund 150.000 Immobilien-Interessenten und 3,2 Millionen

Bausparer betreut.



Pressekontakt:



LBS NordWest

Dr. Christian Schröder

mailto:christian.schroeder@lbs-nw.de

0171 76 110 93



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/5893894

OTS: LBS NordWest





