Deutsches Metaverse zieht nach Luxemburg - Startschuss für ein günstiges und offenes Metaverse für alle!

Luxemburg/München (ots) - Ein wichtiger Schritt für die digitale Zukunft

Europas:



Das deutsche MILC-Metaverse wird zum MILC EU Metaverse und verlagert seinen

Standort nach Luxemburg. Ziel ist es den Weg für eine offene und erschwingliche

Plattform zu ebenen, die es zukünftigen Teilnehmern leicht macht das Metaverse

zu nutzen.



Das Metaverse wird oft als die nächste große digitale Revolution bezeichnet,

doch der Zugang ist für viele teuer und kompliziert. Genau hier setzt das

EU-Projekt MILC an: Es bietet eine offene, modulare Plattform, die die

Einstiegshürden senkt. So können Unternehmen - ob groß oder klein - sowie

Entwickler und Kreative schneller und kostengünstiger ihre Projekte im Metaverse

realisieren.





"Das Metaverse ist der Zusammenschluss unzähliger unabhängiger Projekte, die fürdie Nutzer einen nahtlosen Übergang in faszinierende 3-dimensionale Räumebietet." , sagt Hendrik Hey Gründer und CEO der MILC-Plattform. "Es kann sichnicht auf einige wenige zentrale Spieler konzentrieren, die ein paar Inselnschaffen, sondern muss offen für jeden sein, der sich in dieser neuen undfaszinierenden Welt positionieren will."In Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus der Web 3 Industrie soll dieseeinmalige Plattform nun in Luxemburg entstehen. Als technische und bereitsoperative Basis dieser Initiative dient das in Deutschland von Welt der WunderTV entwickelte MILC- Metaverse ( http://www.milc.global/ ). Gemeinsam sollenStandards und Technologien weiterentwickelt werden, die allen Teilnehmern zurVerfügung gestellt werden.Durch die Kombination modernster Technologien wie Blockchain, KünstlicherIntelligenz und Virtual Reality bietet die Plattform Metaverse Teilnehmern dieMöglichkeit, sich auf die Schaffung von Inhalten und Erlebnissen zukonzentrieren, anstatt sich mit komplizierter technischer Infrastrukturauseinandersetzen zu müssen. Die Plattform soll dabei helfen, dieEntwicklungskosten zu senken und die Markteinführung neuer Projekte zubeschleunigen.Luxemburg als europäischer Knotenpunkt für InnovationenDie Entscheidung Luxemburg als Standort zu wählen wurde durch die dort bereitsvorhandene hochmoderne digitale Infrastruktur begünstigt. FortschrittlicheRechenzentren und starkeInitiativen im Bereich der Quantenkommunikation und High Performance Computer(EuroHPC), machen Luxemburg zu einem aussichtsreichen Kandidaten für ein neues"Silicon Valley" der rasant wachsenden Web3 Industrie.Ebenso durch die Fokussierung auf die bereits vorhanden Europäischen Normen imBereich digitaler Sicherheit und Souveränität, bietet das Land idealeVoraussetzungen, um das Metaverse auch global auf die nächste Stufe zu heben."Europa hat es bereits geschafft wichtige Spielregeln für die digitaleTransformation aufzustellen.", sagt Hendrik Hey weiter."Klare Regelungen zum Datenschutz, der Nutzung von Blockchain-Technologie undder Tokenisierung der Industrie- und Finanzwelt, sowie Gesetze zum Einsatz vonKünstlicher Intelligenz sind ideale Voraussetzungen zur AnsiedelungvonWeb-3-Unternehmen. In Europa weiß jetzt jeder, was möglich ist und wasnicht!"Das MILC EU Projekt adressiert jedoch nicht nur europäische Metaverse-Projekte,der geschaffene Rahmen soll auch attraktiv für weltweite Partner sein, die dendefinierten europäischen Rechtsraum für ihre zukünftigen Aktivitäten bevorzugen.