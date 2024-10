Geschärftes Design, größere Reichweite, neue Technologien (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 7

Frankfurt (ots) -- Dynamischer Auftritt mit charakteristisch verändertem Front- und Heckdesignsowie neuem "Star Map"-Beleuchtungskonzept- Bis zu 582 Kilometer Reichweite durch vierte Batteriegeneration- Höhere Ladeleistung: In 15 Minuten Strom für bis zu 343 Kilometer tanken -bequem per Plug&Charge- Veredeltes, leiseres Interieur, neues Infotainmentsystem,Fingerabdruck-Erkennung und digitaler Autoschlüssel- Lenkrad mit Hands-on-Erkennung und erweiterte Assistenzausstattung- Höhere Anhängelast (bis 1,8 Tonnen), optimiertes Fahrwerk- Heck- oder Allradantrieb, 125 bis 239 kW (170 bis 325 PS)- Preise trotz größerer Akkus und umfassender Serienausstattung um mindestens2.000 Euro reduziert: Einstiegsversion ab 44.990 Euro**Kia hat den EV6 umfassend überarbeitet und jetzt die Details und Preise derneuen Modellversion bekanntgegeben. Der Elektro-Crossover präsentiert sich imModelljahr 2025 mit einer charakteristisch veränderten Front- und Heckoptiksowie neuen Felgendesigns und Außenfarben. Im veredelten und leiseren Interieurfinden sich serienmäßig das neue Kia-Infotainmentsystem "Connected CarNavigation Cockpit" und ein neu gestaltetes Lenkrad mit kapazitiverHands-on-Erkennung, die den Komfort beim assistierten Fahren deutlich erhöht. Zuden weiteren Neuerungen gehören eine Fingerabdruck-Erkennung und ein digitalerAutoschlüssel (jeweils ausstattungsabhängig), funktional erweiterteAssistenzsysteme, ein optimiertes Fahrwerk und eine höhere Anhängelast von biszu 1,8 Tonnen (gebremst, antriebsabhängig). Die bedeutsamste Veränderung zumModelljahr 2025 aber betrifft die Akkus, die nun auf der vierten Generation derKia-Batterietechnologie basieren und deutlich an Kapazität zugelegt haben. DieVersion mit Langstreckenakku (84 kWh) und Heckantrieb hat eine Reichweite vonbis zu 582 Kilometern (bisher 528 km) und kann aufgrund der ebenfallsgestiegenen Ladeleistung von 258 kW unter optimalen Bedingungen in nur 15Minuten Strom für bis zu 343 Kilometer laden (Werte bei 19-Zoll-Rädern). Sowohldie 84-kWh-Batterie als auch der Standardakku (63 kWh) lassen sich dank800-Volt-Technologie in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Dabei macht dieneue Plug&Charge-Funktion das Stromtanken an öffentlichen Stationen besondersbequem.Der überarbeitete EV6 wird unverändert in drei Antriebsvarianten angeboten: DasGrundmodell mit Standardakku und 125 kW (170 PS) Leistung ist serienmäßigheckgetrieben, die Langstreckenversion ist mit Heckantrieb (168 kW/229 PS) oderAllradantrieb (239 kW/325 PS) erhältlich. Bei der Ausstattung stehen dieaufeinander aufbauenden Ausführungen Air, Earth und GT-line zur Wahl, wobei die