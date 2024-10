Banken und Versicherer sind Großabnehmer von Künstlicher Intelligenz (KI) / KI-Investitionen fließen in Effizienz und Kundenbindung (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 183,8 auf Tradegate (24. Oktober 2024, 10:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,21 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Ein Großteil der weltweiten KI-Investitionen fließt in denFinanzsektor. 2023 wurden in der Branche 87 Milliarden US-Dollar in KIinvestiert - deutlich mehr als im Gesundheitswesen (76 Milliarden) oder in derTelekommunikations- und Medienbranche (75 Milliarden). Das zeigt eineMarktanalyse von Sopra Steria Next, der Managementberatung von Sopra Steria. Vorallem in zwei Anwendungsfeldern wird KI im Finanzsektor verstärkt eingesetzt:"AI for Processes" und "AI for Humans". Tendenz steigend.Allein der Anteil der KI-Investitionen in generative KI (GenAI) istbranchenübergreifend von neun Prozent im Jahr 2022 auf 51 Prozent im Jahr 2023gestiegen. Banken und Versicherungen sind Großabnehmer der Technologie, denn dieAutomatisierung von Prozessen und die Unterstützung der Mitarbeitenden inVertrieb und Kundenmanagement sind unverzichtbar. Treiber für den starkenKI-Einsatz bei Finanzdienstleistern sind sowohl Effizienz- als auchWachstumspotenziale, vielfältige Anwendungsfelder sowie die gutenVoraussetzungen durch ein großes FinTech- oder InsurTech-Ökosystem."Viele Banken haben bereits in KI-nahe Technologie wie Intelligent RoboticProcess Automation (IPA) und erste Chatbot-Generationen investiert, um Kosten imBackoffice zu senken und ihre Kundenservices zu verbessern. Zudem besteht einestarke Vernetzung mit FinTechs, die inzwischen viele sehr reife KI-Lösungenbieten. Finanzinstitute besitzen durch diese Kooperationen wichtige Grundlagenfür den Aufbau digitaler Kompetenzen sowie Verbesserungen in Data Science. Davonprofitieren die Banken bei Investitionen in GenAI-Anwendungen", sagt MatthiasFrerichs, Experte für Digital Banking bei Sopra Steria."Aus Chatbots werden somit AI-Agents, die den Namen auch verdienen."Ähnlich sieht es in der Versicherungsbranche aus. Auch Versicherer setzen starkauf KI-gestützte Lösungen, und die bereits erzielten Fortschritte bei derdigitalen Transformation helfen bei der Integration. Neben der durch KIgestützten Prozessautomatisierung, die insbesondere im Versicherungsbetrieb undSchadenmanagement eingesetzt wird, sorgt zunehmend der Einsatz von GenAI imVertrieb und in der Kundenberatung für starkes Interesse."Versicherer und ihre Vermittler müssen stark priorisieren. Der Grund: Es fehltan Personal und Zeit sowohl im eigentlichen Vertrieb als auch in derVertriebsunterstützung. GenAI-Lösungen sind so weit entwickelt, dass sie in dieRolle einer vielseitig einsetzbaren KI-Assistenz schlüpfen können. Aus Chatbotswerden somit AI-Agents, die den Namen auch verdienen", erklärt Thorsten Voithvon Voithenberg, Leiter des Bereichs Insurance bei Sopra Steria Next. Der