Frankreich sagt Libanon 100 Millionen Euro Soforthilfe zu

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem von Krieg und Krisen erschütterten Libanon 100 Millionen Euro an humanitärer Soforthilfe zugesichert. "Der Krieg muss so schnell wie möglich enden, wir brauchen einen Waffenstillstand im Libanon", sagte Macron bei einer internationalen Hilfskonferenz. Er sicherte dem Land und den Menschen Unterstützung in der Not und beim Wiederaufbau "eines freien, souveränen Libanons" zu.

Die Vereinten Nationen haben die unmittelbar benötigte Soforthilfe für das Land auf 400 Millionen Euro beziffert.