Autowerte angetrieben von Tesla, Renault und China-Meldung

FRANKFURT/Paris/New York (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Autobauer waren am Donnerstag im Kielwasser von Tesla und Renault bei Anlegern sehr gefragt. Renault habe mit einem guten Quartal für Erleichterung gesorgt, hieß es. Als Stimmungstreiber galt aber vor allem der US-Elektroautobauer Tesla, der am Vorabend nach US-Börsenschluss mit seinen Resultaten überzeugte. Außerdem wurde am Markt auf eine Kreise-Meldung verwiesen, dass China bei seinen Autoherstellern darauf dränge, die Expansion in Europa vorerst zu bremsen.

Die Tesla-Aktien bewegten sich im vorbörslichen New Yorker Handel mit mehr als elf Prozent im Plus. In Europa zog der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts um 1,7 Prozent an. Die Renault-Aktien führten in Paris das Feld mit einem Anstieg um mehr als sechs Prozent an.