"Trump ist ein Faschist" – Trump-nahe Aktien fallen nach Monster-Rallye

Der Moderator Anderson Cooper konfrontierte die Demokratin mit der Frage: "Betrachten Sie Donald Trump als einen Faschisten?" Darauf antwortete Harris: "Ja, das tue ich." Ihre Aussage stützte sich auf Kommentare von Trumps ehemaligem Stabschef John Kelly, der in einem Interview mit der New York Times erklärte, Trump entspreche aus seiner Sicht "der allgemeinen Definition eines Faschisten".

Während einer CNN-Bürgerstunde im politisch hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania kritisierte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihren republikanischen Rivalen und nannte ihn am Mittwochabend eine Bedrohung für das Land.

Kelly bezog sich in seinen Ausführungen auf die Definition des Faschismus als einer extrem rechten, autoritären und ultranationalistischen Bewegung, die typischerweise durch einen diktatorischen Führer und die Unterdrückung von Oppositionskräften charakterisiert ist. Weiterhin bestätigte er frühere Berichte, laut denen Trump sich wiederholt positiv über Adolf Hitler geäußert hatte.

Die Aktien des Mutterunternehmens von Truth Social, das sich mehrheitlich im Besitz des ehemaligen Präsidenten Donald Trump befindet und unter dem Ticker DJT gehandelt wird, zeigen sich vorbörslich mit roten Vorzeichen.

Am Mittwoch waren die Titel um 4,4 Prozent gestiegen, bevor sie bei 35,91 US-Dollar den Handel beendeten. Die Aktie schloss am Montag, Dienstag und Mittwoch dieser Woche im Plus und hat sich im vergangenen Monat um 154 Prozent gesteigert.

Die Chancen von Trump, die Wahl im November gegen Vizepräsidentin Kamala Harris zu gewinnen, scheinen sich in diesem Zeitraum verbessert zu haben, wenn man politische Futures-Wettmärkte wie Kalshi und PredictIt als Maßstab nimmt, obwohl ihre Messwerte nur wenig gehandelt werden und die Ansichten der Nutzer widerspiegeln.

Ein weiterer Grund für die Gewinne von Trump Media ist die hohe Volatilität, da Händler Aktien kaufen und dann schnell wieder verkaufen, um im Vorfeld der US-Wahl schnell Geld zu verdienen.

Die Aktienbewegung von Trump Media spiegelt jedoch nicht die Fundamentaldaten des Unternehmens wider. Für das am 30. Juni endende Quartal meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 16,4 Millionen US-Dollar.

MAGA wechselt von DJT zu PHUN

Die Aktien von Phunware, einem Unternehmen für mobile Werbesoftware, ebenfalls mit Verbindungen zu Trump, sind am Dienstag um fast 42 Prozent und am Mittwoch um weitere 21 Prozent gestiegen, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gab. Das Kursplus der vergangenen fünf Handelstage summiert sich damit auf 89 Prozent. Am Donnerstag scheinen Anleger jedoch Gewinne mitnehmen zu wollen, die Aktie fällt vorbörslich um bis zu 8 Prozent.

Die Kursgewinne von Phunware haben in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. "MAGA wechselte von $DJT zu $PHUN Now", schrieb ein User auf X.

Phunware entwickelte und lancierte eine mobile App für die Wiederwahlkampagne von Trump im Jahr 2020.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion