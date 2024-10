Stärkung der Software-Sparte 465 0 Kommentare Gerüchte um Altair-Kauf: Siemens plant Mega-Übernahme

Siemens befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair Engineering. Das Industrie-Urgestein will seine Position als Tech-Konzern so weiter stärken.

Für Sie zusammengefasst Siemens plant Übernahme von Altair Engineering.

Deal könnte Siemens' digitale Position stärken.

Hohe Kosten und Risiken für Anleger möglich.

Report: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech

wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren