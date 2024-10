Bilfinger - Aktie im Rampenlicht - 24.10.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Bilfinger mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,49 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -9,72 % musste die Bilfinger Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

Nach drei Verlusttagen des Dax haben die Aktienkurse am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nicht zuletzt starke Automobilwerte trieben den Leitindex an, wiederum befeuert von überraschend guten Quartalszahlen von Tesla . Der Dax stieg …

Der Einsturz eines Fähranlegers in den USA hat die Aktien von Bilfinger am Donnerstag stark belastet. Der Kurs fiel um 6,8 Prozent auf 46,25 Euro. Sollte es hierbei bleiben, wäre das der größte Tagesverlust seit fast zwei Jahren. In einem …