Steuerberater verrät, wie Unternehmen ihre Liquidität erhöhen (FOTO)

Fürth (ots) - Inflationsraten steigen, Umsatzeinbußen sind keine Seltenheit

mehr, erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten setzen Unternehmer zunehmend

unter Druck - umso mehr rücken Maßnahmen zur Steigerung der Liquidität in den

Fokus, um drohende finanzielle Engpässe abzuwenden und für langfristige

Stabilität zu sorgen. Doch welche Strategien schaffen hierbei wirklich Abhilfe?



Aktuell führen die inflationsbedingt allgemein sinkende Kaufkraft und

gleichzeitig steigende Betriebskosten bei vielen Betrieben zu spürbaren

Umsatzrückgängen: Besonders in Branchen wie der Automobilindustrie oder dem

Einzelhandel sind massive Einschnitte zu verzeichnen - Großkonzerne reduzieren

ihre Belegschaft und auch kleinere Unternehmen müssen umdenken. Der Druck,

Liquiditätsengpässe zu überbrücken und die finanzielle Stabilität zu sichern,

wird dabei täglich größer. Doch wie kann das gelingen, wenn die Unsicherheit auf

den Märkten weiterhin anhält? "Eines ist sicher: Unternehmen, die jetzt nicht

gegensteuern, riskieren ihre Existenz - schon in den nächsten Monaten könnte der

Mangel an sofortigen Liquiditätsquellen zu vermehrten Insolvenzen führen", warnt

Steuerberater David Kasper.







aber durchaus entscheidende Vorteile verschaffen", fügt er hinzu. "Eine

umsichtige Finanzplanung, kombiniert mit einer gezielten Optimierung der

Unternehmensstruktur, ist somit der Schlüssel zur finanziellen Stabilität." Seit

2021 ist David Kasper Geschäftsführer des Steuerbüros KASPER & KÖBERPartner, wo

er unter dem Motto "Steuern steuern!" individuelle Steuerstrategien entwickelt,

die auf die speziellen Bedürfnisse seiner Mandanten zugeschnitten sind. Dank

seiner Expertise konnten bereits viele Menschen ihre Steuerlast bei

gleichzeitiger Maximierung ihrer finanziellen Möglichkeiten erheblich

reduzieren. Wie Unternehmen unter diesem Gesichtspunkt vor allem für zusätzliche

Liquidität sorgen, verrät David Kasper von KASPER & KÖBERPartner anhand der

folgenden Tipps.



1. Umsatz steigern und auf Vertrieb konzentrieren



Zunächst ist eine gesteigerte Vertriebsaktivität eine der effektivsten Methoden,

um den Umsatz zu erhöhen. Klingt zwar selbstverständlich, wird allerdings häufig

vernachlässigt - Unternehmen sollten ihre Verkaufsprozesse daher gründlich

analysieren und optimieren, indem sie neue Vertriebswege erschließen oder

digitale Kanäle stärker nutzen. Zusätzlich können gezielte Schulungen des

Vertriebsteams dabei helfen, für mehr finanziellen Spielraum zu sorgen.



2. Preise für Produkte und Dienstleistungen bei Bedarf erhöhen



Preisanpassungen sollten stets gut geplant und durch Marktanalysen gestützt Seite 2 ► Seite 1 von 3



