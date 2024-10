Aktie mit Kurs auf 2022‘er Hochs

Auslöser für die Kursrallye sind aber nicht ausnahmslos die starken Absatzzahlen auf globaler Ebene, sondern auch massive Aktienrückkäufe in der jüngeren Vergangenheit. Ausgerechnet als die Aktie drohte, ihre Tiefstände aus dem Anfang der Pandemie anzusteuern, steuerte der Konzern dagegen und sammelte rund 20 Prozent seiner eigenen Aktien mit einem Gegenwert von 10 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr ein und stürzte dadurch die Kurse. GM kauft zwar weiterhin Aktien zurück, allerdings in einem langsameren Tempo. Im dritten Quartal hat der Konzern Anteilsscheine von rund 1 Milliarde Dollar zurückgekauft.

Der erfolgreiche Ausbruch der GM-Aktie über das Niveau von 51,69 US-Dollar hat dem Wertpapier vorläufig Kurspotenzial an 55,55 US-Dollar verschafft, darüber könnte ein Anstieg an 59,22 US-Dollar bevorstehen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. An dieser Stelle angelangt, müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Auf der Unterseite ist der Wert um 50,00 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb dieser Marke müssten empfindliche Rückschläge zurück auf den EMA 50 (steigend) bei 43,64 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Anzeichen für eine derartige Entwicklung werden derzeit aber nicht gesehen.

General Motors Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Der starke Kursanstieg aus dieser Woche könnte kurzzeitig ein Stück weit korrigiert werden, Abschläge auf 51,69 und sogar 50,00 US-Dollar kämen nicht überraschend. Im Anschluss allerdings wird eine weitere Rallyefortsetzung an rund 60,00 US-Dollar favorisiert, wodurch sich der Wert für ein Long-Investment qualifiziert. Als Anlagevehikel könnte hierzu beispielshalber das mit einem Hebel von 6,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ2P45 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beliefe sich dann auf 85 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,37 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber noch das Niveau von 50,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Orientierungshalber ergibt sich dadurch ein Stopp-Kurs im Schein von 0,45 Euro. Als Anlagehorizont sollten aber gut einige Monate eingeplant werden.