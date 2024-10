High Tide eröffnet erste Canna Cabana-Filiale in Kingston (Ontario)

CALGARY, AB, 24. Oktober 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass seine Canna Cabana-Cannabisfiliale an der Adresse 97 Bath Road in Kingston (Ontario) am 31. Oktober 2024 um 16:20 Uhr Ortszeit mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 186. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 72. Geschäftsstandort in der Provinz Ontario und die erste Filiale in Kingston.