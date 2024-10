EQOS Energie wichtiger Partner bei Großprojekt für Grünen Stahl aus dem Saarland

Biberach (ots) -



- Auftrag zur elektrischen Montage eines Umspannwerks für einen geplanten

Elektrolichtbogenofen

- Neues Verfahren ermöglicht Transformation zu dekarbonisierter Stahlproduktion

- EQOS Energie spielt Stärken in Montageplanung und Detail Engineering aus



24. Oktober 2024 - Verantwortungsvolle Aufgabe für EQOS Energie bei einem

Großprojekt mit dem Fokus auf Dekarbonisierung: Im Auftrag von Primetals

Technologies, einem weltweit führenden Anbieter metallurgischer Anlagenlösungen,

verantwortet das Profit Center Umspannwerke/HS Deutschland Süd von EQOS Energie

für die Saarstahl AG die elektrische Montage des Umspannwerks zur Versorgung

eines am Standort Völklingen entstehenden Elektrolichtbogenofens (EAF). Dieses

innovative Verfahren ermöglicht künftig die Produktion von CO2-neutral erzeugtem

Stahl mithilfe von Strom anstatt der Verfeuerung von Kohle.





Uwe Trampnau, Geschäftsführer für Energietechnik bei EQOS Energie: "Das Vorhabenträgt durch sein enormes Potenzial zur Reduktion von CO2-Emissionen massiv zurEnergiewende und damit zum Schutz des Klimas bei. Wir sind stolz, dass EQOSEnergie mit seiner besonderen Kompetenz bei der Entwicklung komplexer Projektezum Erreichen dieses Meilensteins für nachhaltiges Wirtschaften beitragen wird."Eine Steckdose für den LichtbogenofenDas von EQOS Energie montierte Umspannwerk dient ausschließlich derEnergieversorgung des EAF. Dort erzeugen Elektroden einen elektrischenLichtbogen, dessen enorme Hitzeentwicklung das Metall zum Schmelzen bringt.Während dieses Prozesses fließen immense Mengen an Energie, die zumLichtbogenofen geleitet werden müssen. "Der enorme Energiebedarf kann nichtdauerhaft aus dem Netz bezogen werden", erläutert Markus Klein, Leiter desProfit Centers Umspannwerke/HS Deutschland Süd bei EQOS Energie. "Er wirdstattdessen gepulst, also für Millisekunden ein- und wieder ausgeschaltet.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Umspannwerk alsHochspannungsanschluss für den Lichtbogenofen dient."Das EQOS Energie-Team ist für die Montageplanung aller Energiekomponenten undKabeltrassen zuständig. Montiert werden eine gasisolierte Schaltanlage (110 kV),zwei Mittelspannungsanlagen (35 kV, 10 kV), drei Trafos 110/35 kV, ein Trafo110/10 kV, sowie zwei E-Spulen (110 kV bzw. 35 kV). Dazu kommen noch Kabelzugund Endverschlussmontage (110 kV, 35 kV, 10 kV).Von der Entwurfsplanung zur UmsetzungEQOS Energie übernimmt zudem wichtige Planungsfunktionen im Bereich des MontageEngineerings für das Gesamtprojekt. So liefert EQOS Energie etwa wichtigen Input