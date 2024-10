Unkontrollierter Methan-Ausstoß gemessen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat an mehreren Energieanlagen einen ungeregelten Austritt des Klimagases Methan gemessen. "Unsere Messungen zeigen, dass täglich signifikante Mengen Methan unkontrolliert entweichen", sagte der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch. "Das hat verheerende Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung und für das Klima."

Die Messungen wurden demnach an fünf Biogasanlagen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, einer Gasverdichterstation ebenfalls in Nordrhein-Westfalen sowie einem schwimmenden LNG-Importterminal in Schleswig-Holstein durchgeführt. Als Grund für den Gasaustritt nannte die DUH Lecks, die durch unzureichende Wartung entstanden seien und wegen unregelmäßiger Kontrollen nicht behoben worden seien. Die erhöhte Konzentration von Methan in der Luft sei auch in großer Entfernung zu den Anlagen nachweisbar gewesen.