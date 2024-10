Deutsche Wirtschaft steckt in Schwächephase fest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank in den Sommermonaten weiter geschrumpft und steckt bis zum Ende des Jahres in einer Schwächephase fest. "Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal erneut etwas zurückgegangen sein", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der größten Volkswirtschaft Europas dürften im Schlussquartal "aus heutiger Sicht in etwa stagnieren."

Bereits im zweiten Quartal war die deutsche Wirtschaft leicht geschrumpft, um 0,1 Prozent. Wenn die Wirtschaftsleistung auch im dritten Quartal schrumpfen sollte, und damit das zweite Quartal in Folge, sprechen Ökonomen von einer sogenannten technischen Rezession. Die Bundesbank machte aber deutlich, dass sie für die deutsche Wirtschaft "keine Rezession im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung" erwartet. Vielmehr steckt die Konjunktur "nach wie vor in der seit Mitte 2022 anhaltenden Schwächephase fest".