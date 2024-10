An diesem ETF ist dieses Jahr kein Vorbeikommen

Als wirkliche Renditebringer gelten Telekommunikations-Aktien schon länger nicht mehr. Zu schlecht und volatil waren sie in den vergangenen Jahren unterwegs. Ihre Performance in den vergangenen Monaten kann sich jedoch mehr als sehen lassen. Der STOXX Europe 600 Telecommunications Index legte seit Anfang des Jahres um etwa 18 Prozent, auf Jahressicht gar um 26,7 Prozent zu:

Damit übertraf er sogar den Euro Stoxx 50 Index. Das europäische Aushängeschild kommt auf einen Zuwachs von 9 Prozent im laufenden Jahr. Das gute Abschneiden der Telekom-Sparte rückt vermehrt Branchen-ETFs in den Fokus der Anleger. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Telekom-Aktien hatten zum Teil einen schweren Stand am Aktienmarkt. Doch in diesem Jahr legte beispielsweise der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF gut 20 Prozent, auf Jahressicht um fast 30 Prozent zu:

Der ETF zielt darauf ab, Anlegern direkten Zugang zu Unternehmen des europäischen Telekommunikationssektors zu bieten. Dabei konzentriert er sich auf Firmen aus etablierten Industrieländern in Europa und orientiert sich an der Wertentwicklung eines Index. Anleger erhalten so die Möglichkeit, von der Entwicklung der Telekommunikationsbranche in Europa zu profitieren.

Ob die Telekommunikationsbranche ihre aktuelle Performance so beibehalten kann, bleibt abzuwarten. Seit der Auflage des Wertpapiers ist noch nicht viel Gesamtrendite bei herumgekommen. Unter dem Strich steht eine jährliche Steigerung von insgesamt 1,06 Prozent. Wirft man allerdings jetzt einen Blick auf die vergangenen drei Jahre, liegt die jährliche Gesamtrendite bei 3,81 Prozent. Heute umfasst der ETF 19 Aktienpositionen. Das sind die 5 größten Positonen:

Unternehmen Land Gewichtung in % Performance Kalenderjahr 2024 in % Deutsche Telekom Deutschland 30,22 +27,08 Ericsson B Schweden 8,26 +38,66 Nokia Finnland 7,94 +39,16 Orange Frankreich 7,12 -1,86 Vodafone GB 6,86 +8,20

Daten: ishares; wO (24.10.2024)

Aufgrund der hohen Gewichtung der Deutschen Telekom im ETF lässt sich ein hoher Anteil des Erfolgs auf den DAX-Titel zurückführen. Was macht die Aktie in diesem Jahr so besonders? Die Deutsche Telekom steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Vorstandschef Timotheus Höttges kündigte zuletzt eine Rekorddividende von 90 Cent pro Aktie an. Bei einem Aktienkurs von rund 28 Euro entspricht das einer attraktiven Dividendenrendite von etwa 3,2 Prozent.

Darüber hinaus plant das Unternehmen Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro für das Jahr 2025. Die Dividendenpolitik sieht vor, 40 bis 60 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie auszuschütten, wobei dieses bis zum Jahr 2027 auf etwa 2 Euro pro Aktie steigen soll.

Ein Schlüsselthema für die Telekom ist der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Diese soll zur Optimierung der Infrastruktur und des Kundenservices beitragen. Höttges verfolgt das ambitionierte Ziel, durch den Einsatz von KI mehr als 15 Milliarden Euro zu generieren. Die US-Tochter T-Mobile, deren Wert seit 2020 stark gestiegen ist, plant bis zum Jahr 2027 Dividenden und Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu 50 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der Deutschen Telekom an T-Mobile, aktuell rund 114 Milliarden Euro wert, trägt entscheidend zur Marktkapitalisierung des Unternehmens bei.

Am Donnerstag setzt das Unternehmen seine Rekordjagd fort, nachdem die US-Tochter T-Mobile am Mittwochabend beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt hat. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Erwartungen der Analysten. Diese positiven Ergebnisse unterstreichen die starke Performance der US-Sparte und dürften den Kurs der Deutschen Telekom weiter stützen. Dieser Ansicht sind auch die Analysten von JPMorgan, die nach den starken Zahlen die Overweight-Berwertung und das Kursziel von 41 Euro bestätigten. Das entspricht einem Aufwärtspotanzial von circa 46 Prozent. Das KGV der Deutschen Telekom liegt Schätzungen zufolge für das Jahr 2024 bei 15,55. Das sind gute Vorzeichen, denn geht es dem Branchenprimus gut, könnte die momentane ETF-Rallye Bestand haben.

Eckdaten des ETFs

Name iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0H08R2 WKN A0H08R Ticker SXKPEX GY Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr Aktueller Kurs 22,56 Euro Gesamtes Fondsvermögen 236.888.590,21 Millionen Euro Gesamtkostenquote (TER) 0,47% Assetklasse Aktien Region Telekommunikation, Technologie, IT Ertragsverwendung ausschüttend Auflegungstermin 25.04.2001

Stand: 23.10.2024

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion