STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf ASML (WKN SV9XFA)

Mitte Oktober gab ASML die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt und enttäuschte die Anleger mit einem Einbruch beim Auftragseingang. Für das vierte Quartal erwartet ASML einen Umsatzanstieg, rechnet jedoch mit einem Rückgang der Bruttomarge. Nach einem Kursrutsch um rund 20 % in Folge der Quartalszahlen, stabilisieren sich die Papiere, in dieser Woche sehen wir einen Anstieg von etwa 3,5 %. Der aktuelle Kurs liegt bei 664,90 Euro. In Stuttgart ist ein Call-Optionsschein auf ASML gefragt. 2. Put-Optionsschein auf Cameco (WKN SY7K01)

Cameco wird am 07. November 2024 seine Quartalszahlen veröffentlichen. Analystenerwartungen liegen bei einem Gewinn je Aktie von 0,259 CAD, verglichen mit 0,340 CAD im Vorjahr. Der Umsatz soll um 33,68 % auf 768,8 Millionen CAD steigen, nach 575,1 Millionen CAD im Vorjahr. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Uran für Atomenergie hat sich der Aktienkurs von Cameco zuletzt gesteigert. Nach einem neuen Allzeithoch am Dienstag von 58,71 US-Dollar geht es derzeit etwas zurück, aktuell kostet ein Anteilsschein am kanadischen Bergbau-Konzern 54,08 US-Dollar. An der Euwax wird ein Put-Optionsschein auf Cameco mehrheitlich gekauft. 3. Knock-out-Call auf den DAX (WKN MJ2WMN)

Die Ungewissheit im Vorfeld der US-Wahl sowie die Frage nach dem künftigen Kurs der Fed belasten weiterhin die Märkte. Dennoch wagen sich einige Anleger zurück auf das Handelsparkett. Nach einer Serie von drei Verlusttagen regt sich im DAX leichter Optimismus, der Index überquert im Handelsverlauf die 19.500 Punkte-Marke. Vor allem die laufende Berichtssaison, in der Unternehmen aus Deutschland, Europa und den USA ihre Quartalszahlen vorlegen, sorgt für Impulse. Am Mittag pendelt der DAX um die Marke von 19.500 Punkten und liegt damit 0,6 % über dem Vortagesniveau. Knock-out-Anleger handeln eifrig den DAX, an der Spitze steht ein Call.

Euwax Sentiment Index

Nach Verlusten zeigt sich der DAX heute erholt. Er kletterte auf ein Tageshoch von 19.552 Punkten und steht derzeit bei 19.495 Punkten rund 0,6 % höher. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment erholt sich ebenfalls und zeigt am Mittag +10 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Anleihen-Update: Autobauer im Krisenmodus - doch Daimler, BMW, VW-Anleger bleiben cool? Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Börse Stuttgart) über die aktuellen Entwicklungen und Trends im Anleihenmarkt. Sie verraten, warum 2024 für Anleger am Anleihenmarkt ein gutes Jahr war, auf welche Zinssenkungen sich der Markt vorbereitet und weshalb die Autokrise den Anleihen-Markt kaum tangiert.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=DKiEwIRaV2I&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)