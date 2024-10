Der Paragraph § 163 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kann die Privatrente sinken lassen

Berlin (ots) - Wenn eine Privatrente fällig wird, dann werden die monatlichen

Auszahlungen mit dem sogenannten Rentenfaktor berechnet. Der steht bei

Vertragsabschluss im Vertrag. Bei Auszahlung viele Jahre später kann er aber

viel niedriger sein. Möglich ist das durch den wenig bekannten § 163 des VVG.



Wer eine private fondsgebundene Rentenversicherung abschließt, erhält jährlich

Informationen darüber, wie hoch das angesparte Guthaben bei Ablauf der

Versicherung sein wird. Und gleichzeitig Prognosen über die Höhe der monatlichen

Rente. In vielen Verträge steht aber nicht, dass das Versicherungsvertragsgesetz

(VVG) in § 163 den Versicherungen erlaubt, später die Höhe der Auszahlungen zu

senken.





Was ist der Rentenfaktor?Wenn eine fondsgebundene Rentenversicherung anfängt, die monatlichenPrivatrenten auszuzahlen, dann steht das angesparte Guthaben fest. Aber diemonatlichen Auszahlungen aus dem gleichen Guthaben sind bei jeder Versicherunganders. Das liegt am Rentenfaktor, den jede Versicherung anders festlegt. EinBeispiel: Der Rentenfaktor 30 ergibt aus 100.000 Euro Guthaben eine monatlicheRente von 300 Euro, ein Rentenfaktor von 25 führt zu einer monatlichen Rente von250 Euro.Der Rentenfaktor sinkt!Eine Untersuchung des Marktforschungsinstituts Franke & Bornberg aus dem Jahr2023 ergab ein trauriges Bild: "Im Vergleich von 2022 zu 2021 ist der aktuelleRentenfaktor bei fast allen Gesellschaften gesunken. Lag er 2021 im Durchschnittnoch bei 29,09 Euro, beträgt er 2022 nur noch 25,97 Euro - ein Rückgang von 3,12Euro oder 10,73 Prozent!" (http://www.franke-bornberg.de/blog/was-bedeutet-rentenfaktor-wie-hoch-2021-2022Gegen dieses Senkungen der Berechnungsbasis kann man als Versicherter nichtsmachen. Denn der § 163 VVG erlaubt den Versicherungsgesellschaften, die Höhe derAuszahlungen neu zu kalkulieren, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungensich geändert haben. Höhere Lebenserwartung und geänderte Zinsen können dabeieine Rolle spielen.Nur Verzicht auf § 163 VVG führt zu einer "harten Garantie"Relative hohe Sicherheit bietet nur die sogenannte "harte Garantie". Die hat mannur dann, wenn die Versicherung in den Vertragsbedingungen ausdrücklich auf den§ 163 VVG verzichtet. Das Informationsportal Vertragshilfe24 rät - wie auch dieVerbraucherzentralen - wegen der hohen Kosten und geringen Renditen allgemeinvon Lebens - und Rentenversicherungen ab. Allerdings sollten Versicherte nichtselbst kündigen oder die Verträge beitragsfrei stellen, sondern von Expertenprüfen lassen, ob der Vertrag lukrativ und professionell rückabgewickelt werdenkann. Das geht schnell und einfach auf der Website http://www.vertragshilfe24.dePressekontakt:Jürgen Braatzmailto:j.braatz@ratingwissen.de+49 172 511 34 30Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174944/5893998OTS: Vertragshilfe24