Rücksetzer bei Gold kreiert Chancen. Barrick Gold & Co. vor Trendbeschleunigung

Renditen und US-Dollar als Bremsklötze

Die Vehemenz der Goldpreisrallye ließ zuletzt etwas nach und daran sind die Entwicklung der Renditen - vor allem die Entwicklung der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen - und die wiederlangte Stärke des US-Dollar nicht ganz unschuldig. Sie wirken aktuell wie Bremsklötze. So ging es für die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zur Wochenmitte in Richtung 4,25 Prozent. Der wichtige US-Dollar-Index setzte seine Erholung in Richtung 104 Punkte fort. Zudem droht mit dem Ausbruch über die 104 Punkte die Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 105 Punkte.

Gold als sicherer Hafen weiterhin gefragt

Dass vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten (unter anderem Naher Osten, US-Wahl) Gold als sicherer Hafen gefragt ist, wurde bereits in zurückliegenden Kommentaren thematisiert. Um die Befindlichkeiten von Anlegern und Investoren zu erfassen, lohnt daher immer auch ein Blick auf die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares. Und hier lässt sich seit Wochen ein kontinuierlicher Anstieg der Bestände beobachten.

Barrick Gold & Co. vor Trendbeschleunigung

Steigende Gold- und Silberpreise heiz(t)en der Rallye bei den Produzentenaktien ein. Um sich einen Überblick über die Situation im Sektor zu machen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index (kurz HUI). Und hier zeigt sich, dass Barrick Gold, Newmont & Co. aktuell vor einer Trendbeschleunigung stehen.

Der HUI bildete in den vergangenen Wochen einen robusten Aufwärtstrendkanal (grün dargestellt) aus. Zuletzt setzte der Index die Oberseite des Trendkanals unter Druck. Diese verläuft wiederum im Widerstandsbereich 350 Punkte / 355 Punkte. Dieser Widerstandsbereich erlangte im Jahr 2020 eine hohe Relevanz. Ein erfolgreicher Ausbruch käme demnach einer Weichenstellung gleich. Der HUI könnte in diesem Fall die Tür in Richtung 400 Punkte weit aufstoßen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. So wäre bereits ein Rücksetzer unter die 325 Punkte ein herber Rückschlag.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte