Dax hält sich am Mittag im Plus - Autowerte gefragt

Deflair schrieb 21.10.24, 09:03

Ja einerseits



Andererseits kochen die Chinesen von Anfang an mit dem Wasser aus voller Überzeugung Elektroautos



Sie haben eine eigene Versorgung mit Batterie Rohstoffen und sie stellen ihre eigenen Batterien vollständig selber her.



Korrigiert mich bitte wenn es inzwischen veraltet ist aber soweit ich weiß, kaufen wir die Akkus komplett im Ausland und setzen sie nur in unsere Autos ein.



Der Vergleich den ich im Kopf habe ist:



Wir kaufen die gefüllten Bierflaschen und alles was wir selber tun ist, sie in den Bierkasten zu stellen.( ich füge hinzu: weil wir zu doof sind, ein besseres Bier selber zu brauen!)



Dann feuern bei uns immer wieder die ewig gestrigen dazwischen mit

„Der Diesel ist viel umweltfreundlicher“



Und an Dummheit nicht zu überbieten der gelbe Sack mit „E-fuels“ oder „Wasserstoff“



Während wir nicht wissen was wir wollen und jeder in eine andere Richtung denkt und das schlau findet weil man „technologie-offen“ bleibt konzentrieren sich die Chinesen darauf, vorzeigbare Produkte in die Tat umzusetzen.



Und das nicht mit 30-stunden-Woche und Bürgern die fürs Nichtstun Bürgergeld bekommen.



Sicher: wir könnten das wenn wir nur wollten viel besser machen als die Chinesen und auch als Tesla.



Aber momentan stehen wir uns selber im Weg.