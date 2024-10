Financial Freedom Report 2024 Finanzielle Unabhängigkeit und Vorsorge in Krisenzeiten (FOTO) Bereits zum vierten Mal in Folge beleuchtet der Financial Freedom Report der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) in Zusammenarbeit mit dem Meinungs- und Marktforschungsinstitut Civey die Haltung zu finanzieller Unabhängigkeit in …