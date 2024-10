Bitcoin – wer ist Satoshi Nakamoto?

Um Satoshi Nakamoto ranken sich zahlreiche Legenden, denn bis heute ist nicht einmal bekannt, ob sich hinter dem Namen eine Person oder eine Gruppe verbirgt. In der Krypto-Welt hingegen bleibt der Name bis heute lebendig, denn als Erschaffer der größten Kryptowährung Bitcoin ist er dort immer wieder anzutreffen: Schließlich tragen deren kleinste Einheiten den Namen SATs – „Satoshis“. Nun versuchte eine auf dem TV-Sender HBO ausgestrahlte Doku, die Identität hinter der Entität aufzudecken, die bis Ende 2010 eine entscheidende und prägende Rolle in der Entwicklung von Bitcoin spielte und sich danach nie mehr öffentlich meldete. Und obwohl eine endgültige Aufdeckung wahrscheinlich auch durch diese TV-Produktion nicht gelungen ist, stellt sie einmal mehr das enorme Interesse an Satoshi unter Beweis – so enorm, dass auf Krypto-Diensten wie Polymarket schon 44 Millionen Dollar auf dessen Identität gewettet wurden. Wir stellen den Beitrag von 21Shares vor…