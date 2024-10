Legible gibt eine Privatplatzierung über Marktniveau in Höhe von 2,1 Mio. CAD und die Ernennung eines Chief Technology Officers bekannt

Vancouver, BC, den 24. Oktober 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ oder „das Unternehmen“), eine führende Plattform und ein Innovator im Bereich der digitalen Literatur, bietet Einheiten („Einheiten“) im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) gemäß den Ausnahmeregelungen der geltenden Wertpapiergesetze an. Der Bruttoerlös dürfte sich auf 2.100.000 CAD belaufen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Stammaktie(n)“) und einem ganzen Stammaktien-Kaufoptionsschein („Optionsschein(e)“), wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, jederzeit vor 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) an dem Tag, der zwei Jahre nach dem Abschlussdatum liegt, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,14 CAD zu erwerben. Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,40 CAD pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine auf ein Datum vorverlegen, das nicht weniger als 14 Tage nach dem Datum liegt, an dem die Optionsschein-Inhaber mittels einer Pressemitteilung über eine solche Vorverlegung informiert wurden.

Das Unternehmen hat bereits Zeichnungsscheine in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen CAD erhalten. Der Abschluss der Finanzierung kann in Tranchen erfolgen, wobei die erste Tranche voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2024 abgeschlossen wird.

Legible freut sich zudem, die Ernennung von Andrew Nelson zum Chief Technology Officer bekannt zu geben.

Andrew Nelson ist ein leitender Software-Ingenieur, der fast 20 Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von Positionen in den Bereichen Technologie und Geschäftsentwicklung in einer Reihe von Branchen mitbringt. Vor seiner Ernennung zum CTO von Legible hatte Herr Nelson ab Januar 2024 die Position Director of Technology bei Legible inne.

Herr Nelsons Kenntnisse in den Bereichen Softwareentwicklung, Webdesign, Cybersicherheit, Datenanalyse, Organisationsplanung und Produktentwicklung haben Unternehmen dabei geholfen, skalierbare, kundenorientierte Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, um das Geschäftswachstum und die Markenbekanntheit zu steigern. Herr Nelson verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Geschäftsführung und in Board of Directors.