Rücken- oder Gegenwind von der Berichtssaison?

Der Deutsche Aktienindex (Dax) markierte in der vergangenen Woche mehrmals neue Höchststände, das letzte Mal am Donnerstag bei knapp 19.675 Zählern. Im Wochenvergleich gewann der Dax 1,5 Prozent auf 19.657,37 Punkte. Der MDax stieg um 1,9 Prozent auf 27.336,34 Zähler. Der TecDax verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 3.434,54 Punkte. Der m:access All-Share zog um 2,3 Prozent an auf 1.235,18 Zähler.

Das größte Wochenplus im Dax wiesen in der vergangenen Woche mit 11,9 Prozent die Titel von Sartorius aus. Die Anteilscheine am Pharma- und Laborzulieferer erholten sich nach Vorlage des Quartalsberichts am vergangenen Donnerstag deutlich von den vorangegangenen Kursrücksetzern, die unter anderem auf eine gestrichene Prognose des Mittbewerbers Tecan zurückzuführen waren. Der Kurs von MTU Aero Engines kletterte um 8,5 Prozent, der Triebwerksbauer hatte sich optimistischer für das laufende Jahr geäußert. Im MDax sackten die Titel von Jenoptik um 16,8 Prozent ab, was vor allem an einem zurückhaltenderen Ausblick des Chipausrüster ASML auf das kommende Jahr lag. Jenoptik ist ein Zulieferer von ASML, dessen Gewinnwarnung auch dem eigenen Kurs und etlichen Branchenwerten zusetzte.