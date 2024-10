Von XORTX gesponserte Studie wird während der American Society of Nephrology – Kidney Week 2024 präsentiert

CALGARY, ALBERTA – 24. Oktober 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der späten klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass ein bei der American Society of Nephrology („ASN“) eingereichter Abstract angenommen wurde. Der Abstract mit dem Titel „Xanthine oxidase in rats, mice and humans with polycystic kidney disease“ (Xanthinoxidase bei Ratten, Mäusen und Menschen mit polyzystischer Nierenerkrankung) wurde vom ASN-Prüfungsausschuss für wissenschaftliche Verdienste und neue Entdeckungen begutachtet. Die Studie wurde an der University of Colorado im unabhängigen Labor von Dr. Charles Edelstein durchgeführt und von XORTX gesponsert. Sie wird während der Session mit dem Titel „Genetic Diseases: Cystic - Therapeutic Investigations and Prognosis“ (Genetische Erkrankungen: Zystische - Therapeutische Untersuchungen und Prognosen) präsentiert.

Hier einige ausgewählte Ergebnisse der Studie:

Sowohl in Ratten- als auch Mäusemodellen der polyzystischen Nierenerkrankung („PKD“)

i) Der Einsatz eines Uricase-Hemmers zur Erhöhung der Harnsäurewerte führte zu verstärktem Zystenwachstum

ii) Der Einsatz des Xanthinoxidase-Hemmers („XO“) Oxypurinol führte zu einer Abnahme der Serumharnsäurewerte und einem verringerten Zystenwachstum

iii) Eine erhöhte XO-Färbung in Niere und Leber war reichlich vorhanden

Prospektive / retrospektive klinische Ergebnisse aus der klinischen Studie HALT - Gruppe A - Patienten mit PKD im Frühstadium

iv) Patienten mit erhöhten Serumharnsäurewerten hatten ein größeres Gesamtnierenvolumen

v) Bei Patienten mit erhöhten Serumharnsäurewerten war ein rascheres Fortschreiten der PKD zu beobachten

vi) Eine erhöhte XO-Aktivität im Serum ging mit einem früheren Auftreten von Bluthochdruck einher

