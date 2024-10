Robin Baumann erwirbt Anteile der Falk Berberich Consulting GmbH (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Villingen-Schwenningen (ots) - Trotz Motivation und Einsatz schaffen es vieleKampfsportschulen nicht, neue Mitglieder zu gewinnen oder starke Teamsaufzubauen - der unternehmerische Erfolg bleibt dann nicht selten auf derStrecke. Mit der Falk Berberich Consulting GmbH steht Falk Berberich denBetreibern zur Seite und unterstützt sie bei einer ganzheitlichen Optimierung.Mit dem neuen Geschäftspartner Robin Baumann geht das Unternehmen nun einenweiteren Schritt. Welche Ziele sie mit dieser Beteiligung verfolgen und welcheVorteile das für ihre Kunden hat, erfahren Sie hier.Mit der Gründung einer eigenen Kampfsportschule erfüllen sich vieleKampfsportler den Wunsch, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Doch auch wenndie Motivation und das Engagement hoch sind, fällt es vielen von ihnen schwer,auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Oftmals bleiben die Mitglieder trotzqualitativen Angebots aus und auch der Aufbau eines starken Teams fällt vielenschwer. Vor ähnlichen Herausforderungen stand auch Falk Berberich, als er 2010seine eigene Kampfsportschule eröffnete: Dabei stellte sich ihm die Frage, wieer die Leidenschaft als Trainer auch mit unternehmerischem Erfolg verknüpfenkönnte. "Ich habe meine Prozesse fortlaufend optimiert und überarbeitet, bissich meine Kampfsportschule 2017 schließlich zu einer der führenden undökonomisch stärksten in ganz Deutschland entwickelte", erklärt er.Mittlerweile zählt seine Kampfsportschule in Villingen-Schwenningen mehr als 750Mitglieder. Sein Wissen und seine Erfahrungen teilt der Unternehmer heute alsGeschäftsführer der Falk Berberich Consulting GmbH auch mit anderenKampfsportschulen. Mit seinem Consulting-Business kümmern er und sein Team sichdarum, Kampfsportschulen ganzheitlich zu optimieren und sie zukunftssicheraufzustellen. Dabei setzt er auf eine ganzheitliche Strategie, die individuellan den Bedarf der jeweiligen Kampfsportschule angepasst wird: Während einigeBetreiber lernen wollen, wie sie systematisch und automatisiert Neukundengewinnen, interessieren sich andere eher dafür, wie sie ihr Team durch neueMitarbeiter verstärken oder ihre Gewinnmargen durch den Einsatz digitalerProzesse erhöhen können. So betreut Falk Berberich mittlerweile nicht nurHunderte von Beratungskunden, sondern hat auch zahlreiche Franchise- undLizenznehmer. Einer von ihnen ist Robin Baumann, einer der erfolgreichstenKampfsportunternehmer in ganz Deutschland und zugleich der beste Freund von FalkBerberich. Durch den Erwerb von Anteilen an der Falk Berberich Consulting GmbHbündeln die beiden Unternehmer nun ihre Expertise und fusionieren zu einem dergrößten Kampfsportunternehmen.