Media Control läutet neue Ära für Verlage und Buchhändler ein / Punktgenaue KI-basierte Absatzprognosen in 1,3 Sekunden

Baden-Baden (ots) - Das renommierte Marktforschungsunternehmen Media Control hat

eine bahnbrechende Innovation in der Buchbranche vorgestellt: Mithilfe von

Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt das Unternehmen präzise Absatzprognosen

für neue Buchtitel. Dieses wegweisende System analysiert enorme Datenmengen, um

Verlagen zuverlässige Vorhersagen über den Verkaufserfolg von Büchern zu

liefern. Die Technologie hat das Potenzial, die Buchbranche nachhaltig zu

verändern.



"Mit einer Datenbasis von derzeit über 16 Millionen Büchern und rund fünf

Milliarden Verkaufsdaten ermöglicht unsere KI eine hochgenaue Prognose für den

Absatz neuer Titel", erklärt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

"Für die Analyse dieser Daten benötigt unser System nur 1,3 Sekunden. Die

Prognosen decken Verkaufszeiträume von drei, sechs und zwölf Wochen ab."





Nach erfolgreicher Testphase befindet sich das neue Prognosesystem nun imtäglichen Einsatz. Erste Pilotpartner aus der Buchbranche nutzen die Technologiebereits, um fundierte Entscheidungen zu treffen, etwa über die Höhe vonErstauflagen. Die KI-gestützten Prognosen können Verlage unterstützen, diepassende Menge eines Titels am richtigen Ort bereitzustellen - einentscheidender Vorteil bei der Planung von Bestellungen oder auch Lese-Reisen.Präzision auch bei herausfordernden TitelnWährend Prognosen für Bestsellerautoren wie Sebastian Fitzek durch umfangreichehistorische Verkaufsdaten einfacher sind, zeigt die KI ihre Stärke vor allem beineuen oder unbekannten Autoren. Bei Erstlingswerken oder selbstpubliziertenBüchern sind die Prognosen herausfordernder. Trotzdem liefert Media Control auchhier eine Trefferquote von beeindruckenden 82 Prozent - bei Fachbüchern sogarvon bis zu 99 Prozent.Große Zukunft für den BuchmarktDerzeit können Verlage Prognosen für Hardcover, Taschenbücher und Paperbackserhalten. In einer Branche mit 100.000 bis 120.000 Buch-Neuerscheinungenjährlich bietet das Tool einen enormen Mehrwert. "Je mehr Daten verfügbar sind,desto präziser wird die Prognose", betont Altig. Das Ziel ist es, das Systemweiter auszubauen und die Präzision der Vorhersagen zu perfektionieren.Mit dieser neuen Technologie positioniert sich Media Control einmal mehr alsVorreiter in der Marktforschung. Bereits in den 1980er-Jahren revolutioniertedas Unternehmen mit der Erstellung von Bestsellerlisten den Buchmarkt, und nunsteht es erneut an der Spitze einer technologischen Entwicklung, die den Marktverändern könnte.Über Media ControlMedia Control wurde 1977 von Karlheinz Kögel in Baden-Baden gegründet und hatsich als führender Anbieter von Marktforschung und Verkaufsdaten etabliert.Neben der Erstellung von Buch-Bestsellerlisten für namhafte Medien bietet dasUnternehmen eine Vielzahl von Dienstleistungen im Bereich der Medien- undUnterhaltungsbranche. Die jüngste Innovation, die KI-basierte Absatzprognose,könnte eine neue Ära für Verlage und Buchhändler einläuten.Pressekontakt:Ulrike Altigmailto:u.altig@media-control.deTel. 07221/309-0