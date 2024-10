Firmeninsider auch für Privatanleger interessant

Wenn Firmeninsider Aktien des eigenen Unternehmens kaufen, sollten auch Privatanleger näher hin schauen. Denn niemand hat mehr Einblick in den Geschäftsverlauf der Unternehmen als die Verantwortlichen in den oberen Managementetagen. Wer im aktuellen Marktumfeld also nach einem Indikator sucht, ob eine bestimmte Aktie kaufenswert ist, kann diese Insider-Deals für seine Entscheidungen nutzen. Als Insider-Deals oder Director`s Dealings werden Geschäfte von Vorständen, Aufsichtsräten, Managern oder anderen dem Unternehmen nahe stehenden Personen bezeichnet. Diese müssen ihre Käufe und Verkäufe zeitnah veröffentlichen. Wir haben uns die Insiderkäufe der vergangenen Wochen einmal näher angesehen und stellen Ihnen Aktien mit besonders auffälligen Transaktionen näher vor.

Fazit: Haben Sie ein Auge drauf, ob Firmeninsider sich eigene Unternehmensaktien zulegen. Das könnte sich für Privatanleger lohnen.

