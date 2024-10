Tesla: "Earnings könnten Tiefpunkt im Automobilsektor markieren"

"Einer der stärksten Tesla-Berichte seit langem könnte einen 'Tiefpunkt' bei den Gewinnerwartungen (und der Stimmung?) im Automobilsektor markieren", so Jonas. Und weiter: "Spezifischere Kommentare zum leichten Lieferwachstum im Geschäftsjahr 2024 und zur Einführung neuer Produkte der nächsten Generation/zu niedrigeren Kosten ab dem ersten Halbjahr 2025 tragen dazu bei, die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Umsatzwachstums auszuräumen."

Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

Wells Fargo ist nach den Ergebnissen dagegen kein Käufer der Aktie und führt hohe Bewertungen als Grund an. Analyst Colin Langan bekräftigte nach dem Quartalsbericht seine Untergewichtung von Tesla.

"Mit einem Handel zum 95-fachen des 2025 Street EPS treibt Robotaxi die Tesla-Marktprämie eindeutig an. Nach der Teilnahme am We, Robot Day glauben wir immer noch, dass diese Versprechen erst nach 2030 eingelöst werden", sagte Langan.

Und weiter: "Das Fehlen von Einzelheiten macht uns vorsichtig und wird einen langen und unbekannten behördlichen Genehmigungsprozess erfordern. Darüber hinaus deuten Berichte darauf hin, dass die Roboter ferngesteuert wurden."

Mark Delaney, Analyst bei Goldman Sachs, sagte, dass ein entscheidender Maßstab für den zukünftigen Erfolg von Tesla darin bestehen wird, ob das Unternehmen seine Versprechen in Bezug auf autonomes Fahren einhalten kann. Sein neutrales Rating und sein Kursziel von 250 US-Dollar pro Aktie implizieren ein Aufwärtspotenzial von etwa 17 Prozent.

"Wir glauben, dass der Bericht einen positiven Schritt nach vorne darstellt, mit stärkeren Margen als erwartet", sagte Delaney. "Wir glauben, dass zu den wichtigsten Debatten gehören wird, ob Tesla seine FSD-Leistungs- und Fahrzeuglieferungs-Wachstumsziele für 2025 erreichen kann und auch die Nachhaltigkeit der Margen."

Barclays sagte, dass es weiterhin Fragen zu Teslas Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des vollautonomen Fahrens gebe. Analyst Dan Levy bestätigte eine neutrale Bewertung von Tesla mit einem Kursziel von 220 US-Dollar.

Bank-of-America-Analyst John Murphy bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte sein Kursziel von 255 auf 265 US-Dollar. Er merkte an, dass Tesla für eine "zweite Wachstumswelle" gut positioniert sei. "Das Management gab während der Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Geschäftszahlen zahlreiche positive Kommentare ab", schrieb Murphy. "Das Fazit war, dass Tesla sich für die nächste Wachstumswelle rüstet."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,39 % und einem Kurs von 226,6EUR auf Tradegate (24. Oktober 2024, 15:05 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 240,61 $ , was einem Rückgang von -1,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer