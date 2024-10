Agile Entwicklungsmethoden und Aktienrückkaufprogramm bei adesso

Das Unternehmen setzt stark auf agile Entwicklungsmethoden. Sie ermöglichen es, flexibel und effizient auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren. Adesso nutzt innovative Technologien wie KI und Cloud Computing, um den Kunden moderne und effiziente Lösungen anbieten zu können. Zwar entfällt der Großteil des Geschäfts auf Deutschland, doch ist Adesso zunehmend auch international aktiv, beispielsweise in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Belgien, Spanien, Italien, Ungarn und der Türkei. Derzeit ist Adesso in 15 Ländern mit 60 Standorten vertreten.

Auf Expansionskurs

Künftig plant der IT-Dienstleister seine internationale Präsenz weiter auszubauen und in neue Märkte zu expandieren. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren enorm stark gewachsen. So zog der Konzernumsatz seit 2019 um durchschnittlich auf 1,14 Mrd. Euro (rund 30% p.a.) in 2023 an. Der Gewinn je Aktie verdreifachte sich von 2019 bis 2021 von 2,82 Euro auf 7,65 Euro beinahe, bevor es in den zwie Folgejahren zu einem deutlichen Gewinneinbruch auf nun 0,49 Euro kam. Ursächlich dafür war vor allem die hohe Geschwindigkeit, mit der Adesso expandierte, verbunden mit einer deutlichen Ausweitung der Mitarbeiterzahl. Da so jedoch nicht alle Kapazitäten zeitnah ausgelastet wurden, gerieten die Margen unter Druck.

Adesso wächst allerdings weiter und dürfte in die zu große Mitarbeiterzahl „hineinwachsen“. So hat der IT-Dienstleister zu Monatsbeginn einen Auftrag vom Versicherer LVM erhalten, um die bestehende heterogene Data & Analytics-Landschaft in ein einheitliches Datenformat zu überführen. Der Auftrag ist Teil eines dreistufigen Projekts und erstreckt sich über die nächsten drei Jahre. Auch aus der Schweiz kommen positive News. Hier möchte Adessso Insurance Solutions (AIS) seine Vertriebsaktivitäten im Schweizer Markt ausbauen und Synergien zwischen dem Vertrieb und der Implementierung von Softwarediensten heben.

Beschlossenes Aktienrückkaufprogramm

Adesso hat zudem Anfang Oktober ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 10 Mio. Euro beschlossen. Das passiert neben den großen Insider-Käufen, die zeigen, dass die Führungsetage Vertrauen in das Unternehmen haben. Dieses dürfte ebenfalls positive Effekte auf die Aktienkursentwicklung haben, da sich so beispielsweise die Finanzkennzahlen verbessern. Aus fundamentaler Sicht ist der Titel mit einem KGV um 18 günstig. Langfristig orientierte Anleger kaufen eine erste Position und bauen ihr Investment bei einem sich abzeichnenden Turnaround weiter aus.

