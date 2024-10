Erhalt öffentlicher Infrastruktur nur noch mit privaten Investitionen möglich (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) -- Allein für Autobahn-, Eisenbahn- und Energieinfrastruktur besteht einInvestitionsbedarf von rund 400 Mrd. Euro in den nächsten zehn Jahren- Staatliche Projektgesellschaften sind eine Lösung bei der Finanzierung derInfrastruktur- Fondsgesellschaften werden eine wichtige Rolle spielenIn Deutschland besteht erheblicher Investitionsbedarf in die Infrastruktur. Diesgilt insbesondere für die Sanierung und den Ausbau von Straßen, Brücken,Schienen, den Aufbau der digitalen Infrastruktur oder für Investitionen inerneuerbare Energien und Leitungsnetze. Allein für Autobahnen, Eisenbahn undEnergieinfrastruktur werden in den kommenden zehn Jahren rund 400 Mrd. Eurobenötigt. Der Gesamtbedarf dürfte allerdings noch höher sein. Denn bislang gibtes keine übergreifende Erfassung von Infrastrukturaufwendungen und demGesamtbedarf. "Deutschlands Infrastruktur lebt fast nur noch von ihrerSubstanz", bringt es Professor Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld von der UniversitätFreiburg in seiner Studie zum öffentlichen Investitionsbedarf auf den Punkt, dieer im Auftrag von Union Investment erstellt hat. Aus eigener Kraft dürfte derStaat die Ausgaben kaum stemmen können. Private Investitionen über gezielteFondsmodelle können laut der Untersuchung hier einen wertvollen Beitrag leisten."Als Kapitalsammelstelle bringen Fondsgesellschaften das vorhandene Geld dahin,wo es eingesetzt werden sollte. Deswegen werden sie zukünftig eine wichtigeRolle bei der Finanzierung von Infrastruktur spielen", betont Hans JoachimReinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment.Wie nicht zuletzt der Einsturz der Carolabrücke in Dresden gezeigt hat, ist dieInfrastruktur in Deutschland marode. Das Fatale dabei ist, dassInfrastrukturinvestitionen in Deutschland bisher nicht systematisch erfasstwerden und es keinen Überblick gibt, wie hoch die benötigten Mittel insgesamtwirklich sind. Denn einen großen Teil der staatlichen Bauinvestitionen tragendie Kommunen. "Es bleibt unklar, wie viel tatsächlich in die öffentlicheInfrastruktur investiert wird und wie hoch der gesamte Investitionsbedarf imBereich der staatlichen Infrastruktur ist. Hinzu kommt, dass es aufgrund desföderalen Systems in Deutschland nicht eine große Investitionslücke, sondernmultiple Investitionsbedarfe in verschiedenen föderalen Verantwortungsbereichengibt", betont Studienleiter Feld.Allein für Autobahn-, Eisenbahn- und Energieinfrastruktur besteht einInvestitionsbedarf von rund 400 Mrd. EuroKlar ist: Für Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur werden Summenbenötigt, die der Staat alleine nicht aufbringen kann. Im Jahr 2022 betrug die