Zahl der Angriffe wieder deutlich gestiegen / Cyber-Resilienz ist wichtiges Unternehmensziel (FOTO)

München (ots) - 60 % der befragten Unternehmen wurden häufiger Opfer von

Cyber-Angriffen / 46 % verloren aufgrund von Angriffen Kunden / Für ein Viertel

entstanden Kosten von über 500.000 EUR / 79 % sehen Cyber-Resilienz als ein

wichtiges bzw. sehr wichtiges Unternehmensziel / Ein Drittel brauchte nach

Cyber-Attacke mehr als einen Monat bis zur vollständigen Wiederherstellung des

regulären Betriebs



Hiscox veröffentlicht die Ergebnisse des diesjährigen Cyber Readiness Reports.

Die repräsentative und internationale Befragung wird seit 2016 jährlich

durchgeführt. Der Report zeigt deutlich, dass sowohl die Gefahren durch

Cyber-Angriffe als auch das Bewusstsein für Cyber-Risiken gestiegen sind: In

Deutschland gaben 60 % der Befragten an, dass sie 2024 häufiger als im Vorjahr

angegriffen wurden - diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr nochmal angestiegen

(2023 gaben 58 % an, häufiger als im Jahr zuvor attackiert worden zu sein). Im

Durchschnitt wurden deutsche Unternehmen binnen 12 Monaten 49-mal von

Cyber-Kriminellen attackiert (erfolgreiche und abgewehrte Angriffe

zusammengerechnet).







erheblichen Geschäftseinbußen führen



Reputationsschäden sind ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit

Cyber-Angriffen: Die Hälfte der Befragten gab an, dass es für sie als Folge

eines öffentlich bekannt gewordenen Angriffs schwieriger gewesen sei, neue

Kundschaft zu gewinnen. Bei 46 % waren die Folgen schwerwiegender und sie

verloren sogar Kundinnen bzw. Kunden.



Die Kosten der Angriffe variieren so stark wie die Arten der Angriffe selbst:

Die Mehrheit (52 %) der angegriffenen Unternehmen verzeichnete Folgekosten von

unter 100.000 Euro; gleichzeitig erlitt ein Viertel der Firmen Gesamtschäden von

über 500.000 EUR. Neben finanziellen Schäden belastet die Unternehmen aber auch

besonders die Dauer, bis der Zustand vor dem Angriff wieder hergestellt werden

kann. Dies kann in vielen Fällen Wochen dauern: 26 % der Befragten gab an, dass

sie Betriebsunterbrechungen von zwei bis vier Wochen verkraften mussten. Bei 30

% dauerte der Prozess sogar ein bis drei Monate, bei 7 % noch länger.



"Um eine langanhaltende Betriebsunterbrechung nach einer Cyber-Attacke zu

vermeiden, ist es insbesondere für kleinere und mittelständische Firmen

essenziell, neben Maßnahmen für eine angemessene Cyber-Resilienz auch eine

Cyber-Versicherung abzuschließen. Neben der finanziellen Unterstützung im

Schadenfall können versicherte Unternehmen über die in einer guten Cyber-Police

enthaltenen Assistance-Leistungen auf rasche Unterstützung von Experten wie

IT-Forensiker, Datenrechtsanwälte oder Krisen-PR-Berater zählen, um schnell Seite 2 ► Seite 1 von 4



