Und nochmal +10 Prozent: Diese Immobilienaktie ist einfach nicht aufzuhalten!

Diese Kursgewinne sind durchaus überraschend vor dem Hintergrund der schwelenden Gewerbeimmobilienkrise in den USA. Von genau dieser scheint CBRE als Beratungsdienstleister jedoch zu profitieren, wie die am Donnerstagmittag vorgelegten Quartalszahlen beweisen.

"Krise? Welche Krise?" könnte man mit Blick auf die Aktie des US-Immobiliendienstleisters CBRE fragen, denn die hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 84 Prozent verteuert und dabei eine fortgesetzte Rekordjagd auf das Parkett gezaubert.

Deutlich zweistelliges Umsatzwachstum

In den zurückliegenden drei Monaten erlöste das Unternehmen, dessen Geschichte bis ins Jahr 1773 zurückverfolgt werden kann – der Name des Gründers Richard Ellis ist mit den Initialen "RE" bis heute Teil des Unternehmensnamens – 9,04 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um beeindruckende 14,9 Prozent und liegt um 240 Millionen US-Dollar über den Analystenschätzungen.

Auch beim Gewinn konnte sich CBRE deutlich steigern und mit 1,20 US-Dollar je Aktie ein Ergebnis um 16 Cent über den Erwartungen präsentieren. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Ertrag noch 0,72 US-Dollar pro Anteil. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 225 Millionen US-Dollar. Wird nur das Kerngeschäft betrachtet, lag der Ertrag mit 369 Millionen US-Dollar sogar noch höher.

Rasantes Wachstum in den USA und UK

Gewachsen ist CBRE in nahezu all seinen Geschäftsfeldern. Besonders hohe Steigerungsraten gelangen im Leasing-Geschäft. Ausgerechnet auf dem vermeintlich schwachen US-Markt kletterten die Erlöse um 24 Prozent. Dort entwickelte sich auch der Verkauf von Wohnimmobilien sehr stark. Aufgrund der anhaltend hohen Hypothekenzinsen wird weniger gebaut, sodass CBRE bei Mehrfamilienhäusern ein Plus von 20 Prozent gelang.

Mit der Beratungstochter Turner & Townsend ist der Konzern auch auf dem britischen Markt aktiv. Hier konnten die Erlöse um 18 Prozent gesteigert werden. Unterdurchschnittliche Wachstumsraten, egal ob im Leasing, bei der Beratung oder im Verkauf verzeichnete CBRE hingegen auf dem asiatischen Markt. Hier konnte nur ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielt werden.

Schon wieder ein neues Allzeithoch

Angesichts der herausragenden Geschäftsentwicklung hat das Unternehmen seine Jahresprognose für den Gewinn pro Aktie deutlich angehoben. Statt wie bisher 4,70 bis 4,90 US-Dollar werden nun 4,95 bis 5,05 US-Dollar erwartet. Damit hält das starke Gewinnwachstum der vergangenen Jahre an.

Die Zahlen machen unter den Anlegern Eindruck, zwischenzeitlich konnte sich die Aktie im erweiterten Handel um 6 Prozent steigern. Am frühen Donnerstagnachmittag steht mit +3 Prozent zwar nur noch die Hälfe dieser Gewinne zu Buche, das genügt der Aktie aber, um im regulären Handel bereits das nächste Allzeithoch zu erzielen. Solche gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale, weswegen die Rekordjagd anhalten könnte.

Fazit: Da können Vonovia & Co. nicht mithalten!

Auf der Basis des Schlusskurses vom Mittwoch ist die Aktie für die unternehmenseigene Gewinnprognose mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,6 bewertet. Das ist für ein Unternehmen mit einer Wachstumsrate im mittleren 10-Prozent-Bereich angemessen, zumal die globale Zinswende für eine neue Immobilienkonjunktur sorgen könnte. Hierfür ist CBRE mit seinen weltweit 130.000 Angestellten und seiner enormen Reichweite hervorragend gewappnet.

Zwar zahlt der Beratungsdienstleister anders als fast alle anderen Immobilienunternehmen (noch) keine Dividende, dafür bietet die Aktie aber eine deutliche Outperformance sowohl gegenüber der Branche als auch dem US-Gesamtmarktindex S&P 500. Anleger auf der Suche nach einem Standbein in der Branche finden in CBRE einen erstklassigen Kursgaranten – auch auf dem aktuellen Preisniveau.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion