Shop Apotheke und DocMorris ziehen an - Anwalt bezieht Stellung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Grundsatzverfahren um Preisnachlässe auf verschreibungspflichtige Medikamente verweisen Marktbeobachter am Donnerstag bei Versandapotheken auf positive Signale in einem Gerichtsverfahren. Die Aktien von Redcare Pharmacy bauten ihre Gewinne auf bis zu fünf Prozent aus und legten am Nachmittag noch um fast vier Prozent zu. Noch mehr Dynamik zeigte der Konkurrent DocMorris , der seine Kursgewinne in Zürich zeitweise auf mehr als zehn Prozent ausbaute.

Die DocMorris-Aktien erholten sich damit schwungvoll vom jüngsten Tief seit Juni 2023. Die Redcare-Papiere knüpften an ihre jüngste Rally an. Seit Mitte September haben sie fast 30 Prozent zugelegt. An der Marke von 150 Euro trafen sie jedoch einmal mehr auf Widerstand.