Chinesischer Automarkt nimmt im Oktober Schwung auf

PEKING (dpa-AFX) - Der weltgrößte Automarkt China nimmt im Oktober Fahrt auf. Nach Schätzungen des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) dürften die Pkw-Verkäufe gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,2 Prozent steigen. Das teilte der Lobbyverband am Donnerstag in Peking mit. In den Vormonaten war der Gesamtmarkt bei deutlich steigenden Verkäufen von Elektroantrieben insgesamt mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Zuletzt hat die Regierung der Volksrepublik aber wieder mit erhöhten Kaufanreizen bei Elektroautos für mehr Schwung gesorgt.

Der chinesische Markt ist auch für die deutschen Autokonzerne Volkswagen (samt der Töchter Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz überaus wichtig. Zuletzt haben die Deutschen aber so ihre Probleme mit dem einstigen Wachstumsgarant: Bei Premiumfahrzeugen sitzt bei den chinesischen Kunden das Geld wegen der schwierigen Wirtschaftslage derzeit nicht mehr so locker. Zudem wachsen nur noch die elektrischen Antriebe nennenswert: Hier setzen die heimischen Elektroautobauer den Ausländern mit Billigpreisen heftig zu./men/mis