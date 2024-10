Online-Apotheken ziehen an - Anwalt bezieht Stellung

(Korrigiert wird der Analyst im 3. Absatz: Martin Comtesse rpt. Martin Comtesse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Grundsatzverfahren um Preisnachlässe auf verschreibungspflichtige Medikamente verweisen Marktbeobachter am Donnerstag bei Versandapotheken auf positive Indizien in einem Gerichtsverfahren. Die Aktien von Redcare Pharmacy bauten ihre Gewinne im Tagesverlauf aus: Nach einem Spitzenplus von mehr als fünf Prozent standen sie am Nachmittag mit fast vier Prozent im Plus. Noch mehr Dynamik zeigte der Konkurrent DocMorris , der seine Kursgewinne in Zürich zeitweise auf mehr als zehn Prozent ausbaute.

Die DocMorris-Aktien erholten sich am Donnerstag schwungvoll vom jüngsten Tief seit Juni 2023. Die Redcare-Papiere knüpften an ihre jüngste Rally an. Seit Mitte September haben sie fast 30 Prozent zugelegt. An der Marke von 150 Euro trafen sie jedoch einmal mehr auf Widerstand.