Crash-Angst: Das ist die größte Bedrohung für den Bullenmarkt, sagt ein Stratege

Wie lange kann der Bullenmarkt also noch weitergehen? Dhaval Joshi, Chefstratege bei BCA Research's Counterpoint, sieht die größte Gefahr für den US-Bullenmarkt in Japan.

US-Aktien verzeichneten am Mittwoch den dritten Verlusttag in Folge, während die Renditen der Staatsanleihen stiegen. Anfang der Woche sagten technische Analysten des Brokerhauses Strategas, dass Aktien nach 3-Monats-Hochs bei den realen Renditen zu einer Konsolidierung neigen würden.

Joshi weist darauf hin, dass der inflationsbereinigte Leitzins in Japan derzeit bei minus 2,3 Prozent liegt und der Abstand zu den USA mit 5,4 Prozent enorm sei. Seit 2022 habe sich die reale Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA um 12 Prozentpunkte verringert. "Dass sich die reale Zinsdifferenz zwischen zwei großen Volkswirtschaften in so kurzer Zeit so stark verändert, ist beispiellos", sagt er.

Joshi zufolge hat der stark negative Realzins in Japan zu einer Blase bei KI-Aktien geführt. Er verweist auf die starke Korrelation zwischen den Bewertungen von US-Technologieaktien und dem US-Dollar gegenüber dem Yen.

"Als die Erwartungen einer Zinssenkung in den USA nachließen, fielen die Kurse von US-Anleihen. Paradoxerweise stiegen jedoch die Bewertungen von US-Technologieaktien. Der Grund dafür ist, dass die Realzinsen in Japan im Vergleich zu den USA spiegelbildlich nach dem Arbeitsmarktbericht vom 2. August wieder negativer wurden, was die durch Yen-Kredite finanzierten Zuflüsse in US-Technologiewerte wieder anheizte", so Joshi.

Wenn also die stark negativen Yen-Zinsen gegenüber den USA nicht tragbar seien, dann sei es auch die Yen-Schwäche nicht. Eine Long-Position im Yen sei demnach eine hervorragende Absicherung gegen die Schwäche der US-Technologieaktien. Der Stratege empfiehlt außerdem, US-Small Caps gegenüber US-Technologieaktien überzugewichten.

Auch Tobias Adrian, Finanzberater beim Internationalen Währungsfonds (IWF), warnt vor einem erneuten Crash, ähnlich jenem von Anfang August. "Wir haben das ungute Gefühl, dass es zu einem größeren und länger anhaltenden Ausverkauf kommen könnte."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion