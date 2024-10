Qobuz, der Marktführer für hochwertiges Musikstreaming, expandiert nach Japan

PARIS, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Qobuz, der französische Pionier für hochwertiges Musikstreaming, erreicht mit seinem Markteintritt in Japan, dem zweitgrößten Musikmarkt der Welt, einen neuen Meilenstein. Diese Expansion stellt einen entscheidenden Wendepunkt in seiner internationalen Entwicklung dar.

Qobuz erschließt den japanischen Markt und damit sein 26. Land. Dieser Schritt ist Teil der beschleunigten internationalen Expansionsdynamik der Streaming- und Downloadplattform: Seit dem Markteintritt in den USA im Jahr 2019 hat Qobuz in nur vier Jahren 15 weitere Märkte erschlossen.

Die Niederlassung von Qobuz in Japan nach der Übernahme von e-onkyo music im Jahr 2021 markierte das Engagement des Unternehmens auf einem Markt mit großem Potenzial, in einem Land, in dem das Angebot noch begrenzt ist und von wenigen großen Akteuren dominiert wird. Japan, das für sein anspruchsvolles Publikum in Bezug auf die Klangqualität bekannt ist, verspricht ein vielversprechender Markt für Qobuz zu werden.

Georges Fornay, stellvertretender Geschäftsführer von Qobuz, betont: „Wir sind stolz darauf, den Menschen in Japan ein hochwertiges Musikerlebnis zu bieten, das außergewöhnliche Klangqualität, eine hochwertige, redaktionelle Vielfalt und musikalische Entdeckungen miteinander verbindet. Diese Expansion in den zweitgrößten Musikmarkt der Welt kommt zu einem idealen Zeitpunkt und stärkt unsere Position als Maßstab für ein hochwertiges Streaming- und Downloadangebot."

Qobuz, die Alternative zu den Streaming-Giganten

Qobuz ist eine weltweite Referenz für hohe Klangqualität und zeichnet sich durch seinen einzigartigen Ansatz aus. Die Plattform bietet ein ganzheitliches Musikerlebnis, das drei grundlegende Säulen miteinander verbindet: Streaming und Downloads in hoher Auflösung sowie anspruchsvolle redaktionelle Inhalte. Die Plattform bietet ein unvergleichliches Hörerlebnis dank ihrer unkomprimierten Audioqualität (16-Bit bis 24-Bit/bis 192 kHz, DXD/DSD).

Darüber hinaus positioniert sich Qobuz als Kulturmedium und bietet einer Gemeinschaft von Kulturbegeisterten ein Umfeld, das die Entdeckung von Musik fördert. Sein Magazin bietet einen reichhaltigen redaktionellen Inhalt, eine eklektische Musikauswahl und handgefertigte Playlists, die alle Genres abdecken.

In Japan wird das Angebot von Qobuz mit einer Kombination aus Streaming und Download-Möglichkeiten genutzt werden können.

Über Qobuz

Qobuz wurde 2007 gegründet und ist eine französische Streaming- und Download-Plattform, die als Pionier für hochwertige Klangqualität gilt und in 26 Ländern zugänglich ist. Mit mehr als 100 Millionen Titeln in verlustfreier, hochauflösender Qualität (24-Bit bis 192 kHz), DXD und DSD bietet Qobuz den umfangreichsten Hi-Res-Katalog und exklusive redaktionelle Inhalte. Qobuz ist von der Japan Audio Society (JAS) für Hi-Res-Audio lizenziert.

