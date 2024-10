Equinor im 3. Quartal: Leichter Ergebnisrückgang, aber 5,41 % Dividende!

Equinor entstand aus dem Zusammenschluss von Statoil sowie dem Norsk-Hydro-Ölsegment und wurde im Mai 2018 umbenannt. Mit etwa 23.449 Mitarbeitern ist Equinor Skandinaviens größtes Öl- und Gasunternehmen und sowohl in der Exploration als auch in Raffination und dem Vertrieb von Ölprodukten aktiv. Equinor investiert zudem verstärkt in erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff.

Heute (24.10.2024) berichtete das Unternehmen über seine Zahlen zum dritten Quartal 2024.

Der bereinigte operative Gewinn fiel aufgrund gesunkener Erdölpreise und einer geringeren Produktion um 13,1 Prozent auf 6,89 Milliarden US-Dollar. Analysten rechneten hingegen mit 7,08 Milliarden US-Dollar.

Die Ölproduktion sank zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,007 auf 1,984 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boed), lag jedoch im Rahmen der Analystenerwartungen. Ab 2025 erwartet der Konzern aus seinem größten Ölfeld Johan Sverdrup eine sinkende Fördermenge, die im September einen neuen Rekord von 756.000 boed erreichte.

Equinor produzierte 677 GWh und damit 82 Prozent mehr erneuerbare Energien als im Vorjahresquartal, was auf die Inbetriebnahme neuer Onshore-Anlagen zurückzuführen ist. Der Konzern hat am 7. Oktober zudem eine Beteiligung an dem Windparkbetreiber Örsted in Höhe von 9,8 Prozent bekannt gegeben, die er auf zehn Prozent erhöhen will. Equinor möchte bis 2030 zwölf bis 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien betreiben.

In Summe sanken der Konzernumsatz und Nettogewinn im dritten Quartal 2024 um zwei Prozent auf 25.446 Millionen US-Dollar beziehungsweise um neun Prozent auf 2.285 Millionen US-Dollar.

CEO-Statement

„Mit einer soliden operativen Leistung und Ergebnissen sind wir auf dem besten Weg, einen starken Cashflow aus dem operativen Geschäft zu erwirtschaften, so wie wir es bei der Kapitalmarktaktualisierung im Februar angekündigt haben.

Im Laufe der Zeit haben wir die Kapazitäten in der Gaswertschöpfungskette verbessert. Dies hat dazu beigetragen, dass die Produktion aus dem Troll-Feld im Wirtschaftsjahr ein Allzeithoch erreicht hat.

Das Johan-Sverdrup-Feld lieferte im Quartal einen Produktionsrekord von mehr als 756 000 Barrel Öl am Tag und erreichte den Meilenstein von einer Milliarde produzierter Barrel seit seiner Inbetriebnahme vor fünf Jahren. Dies stärkt unsere Position bei der Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Energie für Europa.

Wir investieren weiterhin in erneuerbare Energien und entwickeln kohlenstoffarme Wertschöpfungsketten. In diesem Quartal wurde die weltweit erste kommerzielle Speicheranlage Northern Lights fertiggestellt und ist nun bereit, CO2 von Kunden aufzunehmen“, so der Equinor-CEO Anders Opedal im Quartalsbericht.

Equinor-Ausblick

Equinor kürzt seine Investitionen im Gesamtjahr (2024) von 13 auf zwölf Milliarden US-Dollar. Die Gas- und Ölproduktionsmenge wird hingegen im Vergleich zum Vorjahr (2023) voraussichtlich unverändert hoch bleiben.

Die Leistung aus erneuerbaren Energien soll im Gesamtjahr 2024 um 50 Prozent steigen, während sie 2023 noch um 70 Prozent zulegte. Grund ist eine Verzögerung beim Ausbau eines Windparks auf der Dogger Bank vor der britischen Küste.

Einschätzung

Obwohl die Analysten einen höheren Gewinn erwartet haben, reagiert die Aktie positiv. Ein Grund dafür könnte die ohnehin bereits niedrige Bewertung der Aktie sein. Sie notiert derzeit zu einer Dividendenrendite von 5,41 Prozent und einem moderaten Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,54 (24.10.2024).

Trotz aller Befürchtungen einer rückläufigen Öl- und Gasnachfrage ist Equinor in den vergangenen Jahren weitergewachsen. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2017 und 2023 von 504.004 auf 1.129.432 Millionen norwegische Kronen beziehungsweise von 37.942 auf 125.629 Millionen norwegische Kronen gestiegen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion