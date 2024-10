VCI Global schließt den Börsengang von Founder Group Limited an der Nasdaq ab, Umsatz von 5,2 Millionen US$

KUALA LUMPUR, Malaysia, 24. Oktober 2024 -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) („VCI Global“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Börsengang (IPO) seines Kunden, Founder Group Limited (NASDAQ: FGL) („FGL“), an der Nasdaq am 23. Oktober 2024 bekannt zu geben. FGL ist ein führendes malaysisches Unternehmen im Bereich Solar-Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme (EPCC), das von Reservoir Link Energy Berhad, einem an der Bursa Malaysia notierten Unternehmen, ausgegliedert wurde. Mit seiner Expertise in der Kapitalmarktberatung hat VCI Global FGL auf dem gesamten Weg des Börsengangs begleitet, der mit dem Börsendebüt am Mittwoch endete, welches zu einer Marktkapitalisierung von über 65 Millionen US$ führte und 4,875 Millionen US$ einbrachte.