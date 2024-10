OFFIZIELLE KORREKTUR Seeleute setzen in Griechenland Streik fort Wegen eines Streiks der Seeleute stehen in Griechenland heute den dritten Tag in Folge die Fähren still. Auch am Freitag soll es keinen Fährverkehr geben. Touristen und Einwohner von Inseln, die keinen Flughafen haben, bleiben damit von der …